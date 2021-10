忘關麥！富豪自爆殺人才剛判刑　秒受報應「染疫重症」癡呆慘樣曝

▲紐約第二代地產大亨德斯特(Robert Durst)於10月14日被以一級謀殺罪遭判無期徒刑,但他同時因感染新冠肺炎而住院,需倚靠呼吸器維生。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

現年78歲的美國地產大亨德斯特(Robert Durst)涉嫌殺害包含妻子在內的3名親友,但20多年來都逃過法律制裁,終於在9月被陪審團認定有罪,14日被判處無期徒刑,不得假釋。然而,他的律師2天後透露,德斯特因感染新冠肺炎而住院,甚至需要使用呼吸器,狀態非常虛弱,溝通有困難,因此計畫提出上訴。

▲德斯特2021年9月初出庭時的模樣。(圖/路透)

根據《衛報》、CNBC報導,德斯特2000年殺害女性好友伯曼(Susan Berman)14日遭法庭以一級謀殺罪判處無期徒刑,不得假釋。律師2天後立即向媒體證實,德斯特感染新冠肺炎,需要使用呼吸器,現正於南加州大學醫院住院,在洛杉磯縣治安部門的監督下他經歷了審判,但量刑聽證會上他非常虛弱、狀況糟糕,呼吸困難且溝通不良,因此計畫提出上訴。

▼才時隔1個月,10月正式遭判刑的健康狀況已大不如前。

Real estate heir Robert Durst, who was sentenced this week to life in prison for murdering a friend in 2000, has COVID-19 and is on a ventilator, his lawyer told the Los Angeles Times https://t.co/pjc5dTOmxv pic.twitter.com/Fq1YVzeheP

德斯特的妻子麥柯馬克(Kathleen McCormack)於1982年失蹤,當局推測她已經死亡,但一直沒有找到遺體。犯罪小說作家、拉斯維加斯黑幫份子之女伯曼,是德斯特最好的朋友,當他被指控為嫌疑人時,伯曼還幫他提出假的不在場證明。然而,德斯特卻在2000年12月來到伯曼家中,近距離持槍射向她的後腦杓,因為他擔心伯曼會向當局透露麥柯馬克之死的背後秘密。

▼德斯特20年前與伯曼合影。

Robert Durst was sentenced to life in prison for the murder of his friend Susan Berman! So that’s some kind of justice at least… although not for all. #robertdurst #robertdursttrial #susanberman #thejinx #murder #truecrimecommunity #truecrimenews #truecrimeheadlines pic.twitter.com/IjRiJgnP00