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金融時報爆料　中國8月秘密試射高超音速導彈

▲▼ 中國去年12月發射長征八號火箭。（圖／達志影像／newscom）

▲中國去年12月發射長征八號火箭。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

英媒《金融時報》16日報導，中國在今年8月測試一枚可攜帶核彈頭的高超音速導彈，在環繞地球飛行後飛向目標。消息人士指出，儘管此次試射並未命中目標，導彈最終偏離目標約24英里（約38公里），但這仍然讓美國情報機構對中國太空武器方面的驚人進展感到驚訝，遠超美國所想。

依據5名知情人士消息，此次解放軍發射一枚載有高超音速滑翔載具的火箭，載具在低地軌道繞行後飛向目標。消息指出，此種武器理論上可飛越南極，這對美軍構成極大威脅，因為美國導彈防禦系統僅著重於北極航線。

目前美國、俄羅斯、中國軍在研發高超音速武器。此種武器的飛行速度為5倍音速，儘管比彈道導彈還要慢，但不遵循彈道導彈的固定拋物線軌跡，機動性高，使得敵方難以追蹤及攔截。中國核武政策專家福拉弗（Taylor Fravel，暫譯）分析，搭載核彈頭的高超音速滑翔載具可以協助中國，讓美國摧毀來襲彈道飛彈的導彈防禦系統無效化。

另一方面，依據亞洲國家安全官員及中國安全專家的說法，此種武器是由中國航天空氣動力技術研究院（CAAA）研發，由長征火箭搭載。

文中指出，中方先前通常會對外宣布發射長征火箭，然而中國卻明顯隱瞞這次8月的試射。時間拉回7月19日，中方宣布發射長征2C火箭，為第77次發射，並於8月24日宣布進行第79次發射，中間的第78次詳情並未公開，這也讓部分人士懷疑中方可能進行一次秘密發射。

中國駐美大使館拒絕對相關測試做出回應，但大使館發言人劉鵬宇（Liu Pengyu）說，中國一貫奉行「防禦性」軍事政策，其軍事發展不針對任何國家。美國國防部目前也並未對相關消息發表評論，發言人柯比（John Kirby）表示，美方對中國持續提升軍事能力表達關注擔憂，強調這只會增加該區域及其他地方的緊張局勢。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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