　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「女排甜心」搭機遠走希臘！慘遭南韓封殺...受訪嘆：盼粉絲原諒

▲▼李在英、李多英姊妹倆16日晚間從仁川國際機場搭機前往希臘。（圖／達志影像）

▲李在英、李多英姊妹倆16日晚間從仁川國際機場搭機前往希臘。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

因外貌甜美出眾而被廣稱為「排球甜心」的南韓女排選手李在英（이재영）、李多英（이다영）雙胞胎姐妺，今年2月因身陷霸凌風波，不僅被剝奪出戰國家代表隊的資格，也無法代表所屬球隊出賽，最後只能遠走希臘，近期李多英更深陷離婚風暴。昨（16）日姊妹倆搭機前往希臘，離開南韓前接受媒體專訪。

根據《韓聯社》，李在英、李多英姊妹倆因霸凌案而無法在南韓立足，儘管傳出將簽約加入希臘塞洛尼基PAOK排球俱樂部，中途卻多次傳出大韓民國排球協會以拒簽轉籍申請同意書（ITC）的方式封殺，導致最後在經過國際排球總會（FIVB）承認，並在希臘駐韓大使館拿到工作簽證後，16日晚間才終於在仁川國際機場第1航廈搭機前往希臘，她們臨行前在電訪中表示，「做出遠走海外的決定，讓我們感到心情很沉重。」

▲▼性感美豔、外型亮麗的李多英被丈夫指控曾多次劈腿。（圖／翻攝自李多英推特）

▲性感美豔、外型亮麗的李多英被丈夫指控曾多次劈腿。（圖／翻攝自李多英推特）

姊妹倆在《韓聯社》電話專訪中透露，雖然國內（南韓）部分媒體認為她們短期內應該待在國內好好反省，但卻還是無法拋下對排球的熱忱。她們表示，「需要為過去錯誤的行為負責，而這輩子也必須像粉絲以及校園霸凌受害者們道歉、反省過錯。」

李在英表示，「雖然我們是職業運動選手，但自從爆發校園霸凌醜聞後，已經休息了9個多月的時間。本來在經歷這次事件後曾經有過結束運動生涯的念頭，但是我們依舊充滿著對排球的熱忱，雖然感到十分難過，但我們還是認為我們無法放棄排球。」

李多英則表示，「雖曾短暫想過結束運動生涯的念頭，但覺得未來恐怕會充滿悔恨，（遠走希臘的決定）是我們無法出戰國內比賽的情況下，所做出的無可奈何的決定。」

▲▼南韓女排選手金軟景、李在英，過去兩人也曾被爆出不和。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓女排選手金軟景、李在英，過去兩人也曾被爆出不和。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，雖然李氏姊妹曾表示希望能親自與受害者們見面，展開一場真摯的對談，並當場向受害者們道歉，不過至今為止雙方的見面依舊難以進行，目前警方已斟酌雙方的說法，調查霸凌案的真相。

姊妹倆表示，「過去幾個月的時間成為我們反省自身的機會，留下許多教訓。雖說我們的確需要對過去錯誤的行為擔起責任，用一輩子的時間道歉，但之後卻拿我們沒有做過的事來當作加害事實，這任我們感到難過、痛苦。目前正進行客觀調查，期盼（外界）能靜觀以待。」

至於未來是否能符合粉絲們的期待，以燦爛的笑容重新回歸V聯賽（韓國職排聯賽），姊妹倆無奈表示，眼下應該是以請求原諒為首要工作，「以目前的狀況來看，不是我們說想回去，就能回去的。」

►女排甜心劈腿像喝水！她悔婚「應趁年輕多玩」　羞辱雙胞胎姊內容曝
►女排甜心戴人綠帽！丈夫加碼爆料她「劈腿多次」　去年節目洩端倪
►南韓「女排甜心」曝已婚！丈夫娶恰查某精神崩潰　律師事務所回應了

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
女網紅直播喝農藥　網友留言「快喝」一口乾杯身亡
1家四口住五星豪華飯店　1小時後全死亡
虎豹潭4死2失蹤　柯文哲下令：凍結負責人帳戶
竹科媽媽偷吃鮮肉研究生　夫見「抱起來爆X」快瘋了
快訊／漁人碼頭男女昏迷無生命跡象　疑是補習班師生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她右乳動刀慘遭狼醫「舌舔左半球」　麻醉醒來…胸部被弄溼一片

俄羅斯一家入住五星級飯店　1hr後接連窒息亡！詭異死狀曝光

美中情局公開招募「懂中文」員工！　年薪上看488萬元

「女排甜心」搭機遠走希臘！慘遭南韓封殺...受訪嘆：盼粉絲原諒

捷克總統住ICU超過1周「音訊全無」　議長：考慮引用憲法將其解職

20歲人妻搭火車慘被8男集體洩慾　尪全程目睹崩潰

海地黑幫綁架17美國傳教士及家人　紐時：半個首都已被控制

13歲時「虐殺性侵」4歲童！血淋淋遺體丟樹林　他11度申請假釋獲准

「天空有恐龍」　奇蹟療癒美照萌翻22萬網友

特技彩排「2車空中撞成火球」　碰一聲！男慘遭夾擊恐怖瞬間曝光

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

夜奔彰化搶「1盒20元」法拍口罩　規則不清、插隊多！民眾爆口角

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

楊昇達「求婚時半邊面癱」老婆察覺奔急診　「長期假睡」不覺得有壓力...致顏面神經麻痺

她右乳動刀慘遭狼醫「舌舔左半球」　麻醉醒來…胸部被弄溼一片

俄羅斯一家入住五星級飯店　1hr後接連窒息亡！詭異死狀曝光

美中情局公開招募「懂中文」員工！　年薪上看488萬元

「女排甜心」搭機遠走希臘！慘遭南韓封殺...受訪嘆：盼粉絲原諒

捷克總統住ICU超過1周「音訊全無」　議長：考慮引用憲法將其解職

20歲人妻搭火車慘被8男集體洩慾　尪全程目睹崩潰

海地黑幫綁架17美國傳教士及家人　紐時：半個首都已被控制

13歲時「虐殺性侵」4歲童！血淋淋遺體丟樹林　他11度申請假釋獲准

「天空有恐龍」　奇蹟療癒美照萌翻22萬網友

特技彩排「2車空中撞成火球」　碰一聲！男慘遭夾擊恐怖瞬間曝光

新團隊加入「不關了」！茄子咖哩南港店繼續營業　老客人：太棒了

多良車站周邊建設改善　饒慶鈴聽取部落族人意見

想當「小富婆」聽從理專要投資虛擬貨幣　郵局、員警聯手組詐

陳傑憲父親病逝　餅總：身心調整好再歸隊

台中三井Outlet正中午停電1小時　客傻眼：火鍋還沒滾...台電澄清

東洋自製罕病學名藥　取得美國FDA核准上市

老先生遛狗見貓鄰居「抱汪打招呼」　她PO網釣出主人暖回　

房間驚見「無頭麝香豬」卡門口　粉肚瓦斯桶黏地網笑翻：超像的

她右乳動刀慘遭狼醫「舌舔左半球」　麻醉醒來…胸部被弄溼一片

柯建銘要黃國書「抬頭挺胸留下來」：不忍且不需「三退」

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

國際熱門新聞

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

BNT抗體8個月降44倍　這款疫苗「最穩定」

她在地鐵上遭性侵　滿車乘客袖手旁觀

20歲妻遭8男集體洩慾　尪目睹崩潰

少婦「寫詭異紙條」和2兒女人間蒸發20年

CNN：兩岸發展「危險加深」

山洪爆發瞬間捲人！一家3口被沖走溺亡

和女友參加生日趴　淫狼撿屍壽星

柯林頓最新病況曝！　拜登致電慰問

CNN：台美官員曾討論加速交付F-16

龐貝附近古城近30年首度出土遺骸

富豪殺人才剛判刑　感染新冠「癡呆樣曝光」

13歲時虐殺性侵4歲童　他11度申請假釋獲准

牛仔褲別丟洗衣機！造型師建議「永遠別洗」

更多熱門

相關新聞

首相岸田文雄「未參拜」靖國神社秋祭

首相岸田文雄「未參拜」靖國神社秋祭

日本靖國神社今（17）日起舉行為期2天的秋季「例大祭」，甫於4日獲國會指定就職第100任首相的岸田文雄決定遵循歷任首相的作法，獻上供品「真榊」（真賢木），並選擇不親自前往參拜。日媒分析，岸田文雄此舉自然是顧慮到日本與中國、南韓等鄰國之間的外交關係。

金正恩10年肅殺萬人染鮮血！姑丈也不放過

金正恩10年肅殺萬人染鮮血！姑丈也不放過

脫北者1家4口「下藥迷暈士兵」橫越邊境　金正恩震怒

脫北者1家4口「下藥迷暈士兵」橫越邊境　金正恩震怒

高中女握拳往死裡打　14秒霸凌影瘋傳…校方說話了

高中女握拳往死裡打　14秒霸凌影瘋傳…校方說話了

台南「+9高中妹」霸凌14秒影片瘋傳

台南「+9高中妹」霸凌14秒影片瘋傳

關鍵字：

日韓要聞南韓李在英李多英排球甜心雙胞胎霸凌希臘

讀者迴響

熱門新聞

女友求救「將哥打我」　陳修將冷回警3個字

陳修將用保鮮膜補破碎頭骨　遭爆根本雙面人

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！35秒片曝

快訊／綠委認了曾當國民黨線民　宣布退黨

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

大咖男歌手唱一半高空重摔「滿手鮮血」！傷勢曝光

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

知名女作家驚傳車禍　加護病房搶救中

不斷更新／虎豹潭最新搜救狀況！

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面