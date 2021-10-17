「女排甜心」搭機遠走希臘！慘遭南韓封殺...受訪嘆：盼粉絲原諒

▲李在英、李多英姊妹倆16日晚間從仁川國際機場搭機前往希臘。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

因外貌甜美出眾而被廣稱為「排球甜心」的南韓女排選手李在英（이재영）、李多英（이다영）雙胞胎姐妺，今年2月因身陷霸凌風波，不僅被剝奪出戰國家代表隊的資格，也無法代表所屬球隊出賽，最後只能遠走希臘，近期李多英更深陷離婚風暴。昨（16）日姊妹倆搭機前往希臘，離開南韓前接受媒體專訪。

根據《韓聯社》，李在英、李多英姊妹倆因霸凌案而無法在南韓立足，儘管傳出將簽約加入希臘塞洛尼基PAOK排球俱樂部，中途卻多次傳出大韓民國排球協會以拒簽轉籍申請同意書（ITC）的方式封殺，導致最後在經過國際排球總會（FIVB）承認，並在希臘駐韓大使館拿到工作簽證後，16日晚間才終於在仁川國際機場第1航廈搭機前往希臘，她們臨行前在電訪中表示，「做出遠走海外的決定，讓我們感到心情很沉重。」

▲性感美豔、外型亮麗的李多英被丈夫指控曾多次劈腿。（圖／翻攝自李多英推特）

姊妹倆在《韓聯社》電話專訪中透露，雖然國內（南韓）部分媒體認為她們短期內應該待在國內好好反省，但卻還是無法拋下對排球的熱忱。她們表示，「需要為過去錯誤的行為負責，而這輩子也必須像粉絲以及校園霸凌受害者們道歉、反省過錯。」

李在英表示，「雖然我們是職業運動選手，但自從爆發校園霸凌醜聞後，已經休息了9個多月的時間。本來在經歷這次事件後曾經有過結束運動生涯的念頭，但是我們依舊充滿著對排球的熱忱，雖然感到十分難過，但我們還是認為我們無法放棄排球。」

李多英則表示，「雖曾短暫想過結束運動生涯的念頭，但覺得未來恐怕會充滿悔恨，（遠走希臘的決定）是我們無法出戰國內比賽的情況下，所做出的無可奈何的決定。」

▲南韓女排選手金軟景、李在英，過去兩人也曾被爆出不和。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，雖然李氏姊妹曾表示希望能親自與受害者們見面，展開一場真摯的對談，並當場向受害者們道歉，不過至今為止雙方的見面依舊難以進行，目前警方已斟酌雙方的說法，調查霸凌案的真相。

姊妹倆表示，「過去幾個月的時間成為我們反省自身的機會，留下許多教訓。雖說我們的確需要對過去錯誤的行為擔起責任，用一輩子的時間道歉，但之後卻拿我們沒有做過的事來當作加害事實，這任我們感到難過、痛苦。目前正進行客觀調查，期盼（外界）能靜觀以待。」

至於未來是否能符合粉絲們的期待，以燦爛的笑容重新回歸V聯賽（韓國職排聯賽），姊妹倆無奈表示，眼下應該是以請求原諒為首要工作，「以目前的狀況來看，不是我們說想回去，就能回去的。」

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