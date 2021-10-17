　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩就任10周年手染鮮血！傳已「肅殺數萬人」　連姑丈都不放過

▲▼金正恩10日在雙十黨慶上發表演說。（圖／路透社）

▲金正恩執政至今將屆滿10年，期間整肅上萬人。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於10月10日迎來朝鮮勞動黨的第76周年雙十黨慶，由於非官方注重的「逢五逢十」，加上9月國慶日就有舉行閱兵儀式，因此以慶祝最高領導人金正恩執政10周年帶過。不過，《每日北韓》（Daily NK）就痛批，其實金正恩上任以來雙手沾滿鮮血、數萬人慘遭肅清犧牲，其中包括姑丈張成澤。

《每日北韓》（Daily NK）日文版昨（16）日分析，自從北韓前國防委員長金正日2011年12月17日病逝後，其子金正恩接任掌政，至今也即將迎來執政的第10周年，不過在這10年歲月中，「恐怖極權統治」的手段就占了大半，不僅多位官員慘遭整肅，就連金日成的女婿、即金正恩的姑丈張成澤，以及今正恩妻子李雪主的前同事也不放過，成為其砲口下的冤魂。

▼北韓官媒公開張成澤遭逮捕的畫面。（圖／CFP）

金正恩清除異己，北韓攝政王張成澤出庭畫面。（圖／CFP）

報導指出，張成澤其實是北韓首位領導人金日成的女婿、金日成女兒金慶喜的丈夫，直到金日成逝世後更獲得金正日的信任，在金正日晚年時被欽點為接班人金正恩的監護人，「國舅」身份看似鞏固張成澤在北韓屹立不搖的地位。

然而，朝鮮勞動黨政治局2013年12月18日在平壤召開擴大會議，點名張成澤為「反黨」、「反革命份子」，並逮捕張成澤，4天後在軍事法庭上當場處決。就連北韓各大官媒都痛批張成澤「豬狗不如」，還公開張成澤被逮捕與審判的相片，讓南韓等外界議論，張成澤恐遭嚴刑拷打。

《每日北韓》表示，雖然當年就連中國網路論壇也謠傳張成澤遭「犬決」、「砲決」的說法，不過事後被證實是內部消息人士所編造的謠言；然而張成澤的死卻也代表著年輕獨裁者金正恩的狠斷絕決，就連「自己人」都能毫不保留情面地整肅，震驚全球。

▼前排由左至右依序為金正恩、李雪主、姑姑金慶喜(張成澤之妻)、金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩與妻子李雪主。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼李雪主2020年1月出席三池淵劇場公演後，至今一年多便未再現身。（圖／達志影像／美聯社）

▲李雪主與金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，張成澤被處決前，期被強加的罪名還包括2009年貨幣改革失敗。當時由於北韓貨幣改革失敗，導致許多民眾失去財產，對國家產生怨言，因此動搖平壤當局的威信。張成澤的死成為了民眾消解心中怨憤的代罪羔羊。

另外，北韓前人民武力部長玄永哲也於2015年春天突然遭到公開槍殺。

就連北韓藝術界也滲透著金正恩恐怖統治的陰霾！報導指出，金正恩妻子李雪主曾是銀河水管弦樂團的成員，然而其他10名團員卻於2013年8月慘遭處刑，理由是惡意中傷、嘲諷李雪主以金錢為目的拍攝色情影像。

報導分析，金正恩10年以來採取高壓統治手段，以殺人維持最高尊嚴，卻為自己帶來無形中的後遺症，其中因猜疑心、壓力所折磨而導致極度肥胖，甚至於2020年4月接受心血管治療手術。

►脫北高官接受專訪！曝北韓間諜「潛入青瓦台」 靠販毒、武器賺外匯

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

ET快訊
4縣市大雨特報！再一波冷空氣影響時間曝
快訊／再找到11歲男童！虎豹潭溪剩3人失聯
快訊／台中男打AZ第二劑　5天後在家中亡
西門町這間店超級大雷！Google負評整串黑歷史
快訊／1大3小仍失蹤！侯友宜曝虎豹潭搜救進度
2劑莫德納排第二　醫揭「疫苗保護力最強組合」
23萬幸運兒抽中農遊券　「少1關鍵步驟」領不到！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金融時報爆料　中國8月秘密試射高超音速導彈

金正恩就任10周年手染鮮血！傳已「肅殺數萬人」　連姑丈都不放過

不只台灣想買「新冠口服藥」　CNN：有8個亞太國家也搶下訂

少婦「寫詭異紙條」帶兒女離家！人間蒸發近20年後　河中尋獲車輛

美軍第七艦隊證實　美加軍艦聯合通過台灣海峽

柯林頓血液感染最新病況曝！　拜登親自致電慰問

美發表北韓軍力分析報告　預測平壤可能恢復核試

CNN：中國侵犯台灣機率雖低　但兩岸發展「危險加深」

休士頓驚傳3警中埋伏「1死2傷」　20多歲男持來福槍

姐妹男友是淫狼！她生日趴爛醉遭撿屍性侵　2天後「內褲全血」

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

夜奔彰化搶「1盒20元」法拍口罩　規則不清、插隊多！民眾爆口角

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

金融時報爆料　中國8月秘密試射高超音速導彈

金正恩就任10周年手染鮮血！傳已「肅殺數萬人」　連姑丈都不放過

不只台灣想買「新冠口服藥」　CNN：有8個亞太國家也搶下訂

少婦「寫詭異紙條」帶兒女離家！人間蒸發近20年後　河中尋獲車輛

美軍第七艦隊證實　美加軍艦聯合通過台灣海峽

柯林頓血液感染最新病況曝！　拜登親自致電慰問

美發表北韓軍力分析報告　預測平壤可能恢復核試

CNN：中國侵犯台灣機率雖低　但兩岸發展「危險加深」

休士頓驚傳3警中埋伏「1死2傷」　20多歲男持來福槍

姐妹男友是淫狼！她生日趴爛醉遭撿屍性侵　2天後「內褲全血」

虎豹潭還有3人失蹤！搜救重點區域：泰平農場→料角坑→三水潭

陳雨菲3年後再更新微博：我再也不去懷疑自己，享受優霸盃冠軍

「保衛自己國家沒有錯」　卓冠廷籲藍營：別恐嚇人民、唱衰台灣

東北風夾雨彈4縣市大雨特報！　本週再一波冷空氣襲台影響時間曝

黃國書退出民進黨　網感嘆：全黨挺3Q卻沒人為他講話

3萬元讓你賓士E-Class「無痛升級」邁巴赫　特製大包網拍就買得到

苗栗縣首間「哈比屋庇護工場」開幕　打造身心障礙者優良環境

另類天選之人！　她曬身分證「超狂末6碼」：有夢最美

拿回顧客70年珍貴手錶！城中城住戶返家園　感嘆走的都是老鄰居

倒數2週！「皮克斯經典沙雕」在福隆　星空藝素村一起逛

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

國際熱門新聞

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

BNT抗體8個月降44倍　這款疫苗「最穩定」

CNN：兩岸發展「危險加深」

和女友參加生日趴　淫狼撿屍壽星

少婦「寫詭異紙條」和2兒女人間蒸發20年

柯林頓最新病況曝！　拜登致電慰問

CNN：台美官員曾討論加速交付F-16

休士頓驚傳3警中埋伏「1死2傷」　男持來福槍

龐貝附近古城近30年首度出土遺骸

脫北者1家4口「下藥迷暈士兵」橫越邊境　金正恩震怒

美軍官驚爆：外星人恐釀第三次世界大戰

美發表北韓軍力分析：平壤可能恢復核試

牛仔褲別丟洗衣機！造型師建議「永遠別洗」

前女友跟別人躺床　警直擊崩潰射殺情敵

更多熱門

相關新聞

美發表北韓軍力分析：平壤可能恢復核試

美發表北韓軍力分析：平壤可能恢復核試

美國國防情報局（DIA）15日發表北韓軍力分析報告，內容包括核武和彈道飛彈等。報告預測，北韓未來可能會再度進行核試，且明年就可能恢復長程彈道飛彈試射，但未披露相關證據。

脫北者1家4口「下藥迷暈士兵」橫越邊境　金正恩震怒

脫北者1家4口「下藥迷暈士兵」橫越邊境　金正恩震怒

南韓疫苗覆蓋率近8成　轉向與病毒共存

南韓疫苗覆蓋率近8成　轉向與病毒共存

女同學不回LINE　19歲少年夜闖她家殺人放火

女同學不回LINE　19歲少年夜闖她家殺人放火

日媒：日韓元首15日進行首通熱線

日媒：日韓元首15日進行首通熱線

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩張成澤李雪主犬決砲決

讀者迴響

熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

女友求救「將哥打我」　陳修將冷回警3個字

快訊／綠委黃國書認了曾當國民黨線民　宣布退黨

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

知名女作家陳柔縉驚傳車禍　加護病房搶救中

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

虎豹潭5人失蹤　業者「偷刪照」關閉粉專

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

即／虎豹潭再尋獲失蹤9歲女童　4人下落不明

5年存到100萬　丫頭曝超簡單儲蓄法

鳳梨堅稱單身！「狂放閃火辣秘書」認了眼神交流心意

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

陳修將女友最後身影、訊息曝光 死者弟不捨：姊曾被打到滿臉傷

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面