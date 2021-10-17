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不只台灣想買「新冠口服藥」　CNN：有8個亞太國家也搶下訂

▲▼ 南韓醫療工作者接種第2劑新冠疫苗。（圖／路透）

▲有8個亞太地區國家正搶先下訂新冠口服藥。圖為南韓醫護人員接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國藥廠默沙東集團（Merck & Co.）開發的抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」目前正在申請緊急授權（EUA），就傳出至少有10個國家搶著下訂，其中8個國家集中在亞太地區，包含台灣、澳洲、南韓等。專家指出，亞太地區國家目前疫苗接種率低於歐美國家，決心不再重演去年「買不到疫苗」的戲碼。

根據CNN報導，默沙東集團開發的抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」（molnupiravir）能夠降低50％死亡或住院機率，被視為能夠扭轉新冠肺炎疫情的最新藥物。儘管目前還沒獲得美國緊急授權，但許多國家已爭先下訂，科學數據分析公司Airfinity指出，有至少10個國家或地區正在和默沙東集團談判或簽署協議，其中有8個位在亞太地區，包含台灣、澳洲、南韓等。

▲▼美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

▲抗病毒口服藥Molnupiravir可將確診住院風險降低約50％。（圖／路透）

澳洲國立大學傳染病學專家謝奈納雅克（Sanjaya Senanayake）表示，這些國家可能正試圖避免過去所犯的錯，也就是太晚下訂導致疫苗供貨延遲，「我認為我們只是想確保在新的發展上領先。」非營利組織「被忽略疾病藥物組織」（DNDi）負責人柯恩（Rachel Cohen）則說，「部分中等收入國家只想避免落入富裕國家囤積疫苗時留下的相同陷阱。」

莫納皮拉韋能藉由誘發「致命突變」抑制新型冠狀病毒複製，默沙東10月1日的聲明指出，隨機試驗數據的期中分析顯示，Molnupiravir可將確診住院風險降低約50％，且對常見的變異病毒，包括Delta變異株與Gamma變異株都有效果。症狀輕到中度的成人，每12小時服用一次，在家吃5天藥就能減緩症狀，減少跑醫院診所染病風險，也能讓醫院資源更有效運用在重症患者上。

▲▼9/28指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥表示，若成功採購Molnupiravir，會提供給輕症患者在家服用。（圖／指揮中心提供）

CNN在報導中提到，目前亞太地區許多國家的疫苗接種率仍低，數百萬民眾等不到疫苗，或是因身體健康因素無法接種，而這款新冠口服藥就是不幸染疫後的最好解方。雪梨大學醫藥學院副教授惠特（Nial Wheate）則說，他擔心許多民眾會因為此款藥而拒絕施打疫苗，因為研究顯示，人們喜歡吃藥大於注射，但莫納皮拉韋無法完全替代疫苗。

謝奈納雅克表示，莫納皮拉韋就像是對付流感一樣，「有流感疫苗，但也有抗病毒藥物治療那些生病的人。」柯恩也強調，口服藥物的出現並不代表提高疫苗取得公平的急迫性降低，「疫苗公平是我們這個時代的決定性挑戰，你永遠不會只用一種工具來對抗傳染病。」

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