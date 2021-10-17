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CNN：中國侵犯台灣機率雖低　但兩岸發展「危險加深」

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲共機擾台。（示意圖／路透）

中央社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國加大對台灣文攻武嚇力道，但分析家認為中國短期犯台可能性微小，未來12個月中共侵台機率「趨於零」。不過，這不代表沒有理由保持警戒。

月初中國派遣數量創新高的戰機侵擾我國西南防空識別區（ADIZ）後，國防部長邱國正6日在立法院做出迫切預測，表示到了2025年共軍將具備全面犯台能力。

儘管如此，台灣市井生活如常，民眾大多不甚關切中共犯台威脅；共機經常性的侵擾行為也幾乎上不了報紙頭版。

北京為了達成長期的「一個中國」統一台灣目標，正對台灣加大軍事、經濟和外交壓力。而專家擔憂，若中共領導階層相信和平統一已無望，可能轉為採取較激烈的手段來達到目的。

專家指出，近期兩岸關係惡化，歸咎於兩因素：一方面台灣受到與美國關係升溫激勵，更加堅持主張及自信心提高；另方面則與中國國內政治有關。

北京雖在國際間費盡一切努力打壓台灣，但自從去年初以來，台灣在全球的影響力卻與日俱增。

亞太地區國家表態捍衛台灣主權的力道來到空前新高。日本防衛大臣岸信夫9月15日接受CNN訪問時說，若中國採取任何試圖武力奪台的行動，日本將做出「相應回應」。澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）也承諾與台灣強化雙邊關係。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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