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休士頓驚傳3警中埋伏「1死2傷」　20多歲男持來福槍

▲休士頓一處運動酒吧外發生槍案，3名警官遭埋伏中槍 。（圖／翻攝臉書45 Norte Sports Bar）

▲休士頓一處運動酒吧外發生槍案，3名警官遭埋伏中槍 。（圖／翻攝臉書45 Norte Sports Bar）

記者陳致平／綜合報導

美國德州發生槍擊案，驚傳3名休士頓警官中彈！警方表示，一名男子持步槍攻擊員警，當時轄區警員到酒吧外協助處理騷亂事件，沒想到卻遭埋伏中槍，目前1名警員已不幸身亡，另外2名員警背中彈受傷仍在手術搶救中。

根據CNN報導，當地時間16日凌晨2點多，4名哈立斯郡（Harris County）警官到場處理糾紛，未料竟遭人持來福槍從背後偷襲，目前警方已拘留1人，但尚未確認該名男子是兇嫌還是目擊者。

休士頓警方發言人瓊斯表示，「我們相信警方遭伏擊，兇嫌使用來福槍」，他表示，4名員警到運動酒吧協助處理騷亂事件，現場的情況原本可能是一起劫案，但到場員警全然不知情，才會遇上埋伏。

據了解，警員中槍後隨即送往醫院，其中1人已不幸殉職，另外2名員警一人背部中彈，一人腳部中彈，正在接受手術治療。調查人員表示，行兇的槍手是一名20多歲的男子，希望有任何瞭解內情或相關資訊的民眾能盡快與警方聯繫，協助及早將嫌犯逮捕歸案。

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