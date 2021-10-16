阿富汗清真寺「自殺式爆炸恐攻」已41死70傷　伊斯蘭國宣稱犯案

▲阿富汗位於南部的第二大城坎達哈市（Kandahar）一座什葉派清真寺發生自殺式炸彈客恐攻，伊斯蘭國宣稱犯案。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

阿富汗第二大城坎達哈市（Kandahar）15日發生自殺式爆炸恐攻，犯案地點選在一座什葉派清真寺，由於當時有許多朝拜者在寺中進行祈禱，目前死亡人數已上修至47人，另有約70人受傷。伊斯蘭國（IS）於16日宣稱犯案，而僅在1周前，IS才剛於北部昆都茲市（Kunduz）犯下類似爆炸攻擊案，造成60多人身亡。

▲坎達哈一座清真寺發生爆炸攻擊案，現場天花板血跡斑斑。（圖／達志影像／美聯社）

根據法新社報導，IS於16日發表聲明指，2名「呼羅珊伊斯蘭國」（IS-K）的自殺炸彈客於塔利班的精神中心坎達哈的一座清真寺發動襲擊，當時正值星期五的祈禱時間，許多信徒正在寺中朝拜。目擊者魯胡拉（Sayed Rohullah）表示，一名警衛宣稱炸彈客們衝進清真寺前，有2人向警衛開槍，而他們也隨即開槍回應，槍戰過程中造成3名警衛中彈倒地，其中一人在寺內引爆炸彈。

爆炸發生後，清真寺的牆壁上布滿炸彈的碎片，志工們聚集在華麗的祈禱堂中清理廢墟，地上不僅有破碎的窗戶玻璃，還有被炸開的牆壁碎石與恐怖的片片血跡。塔利班安全人員在附近設置警戒線，至少有15輛救護車在進場進進出出，而坎達哈市中心Mirwais醫院一名醫師表示，「有太多屍體與傷者被送到我們的醫院，而且還有更多的人未送達，我們亟需血液，已經透過媒體呼籲當地民眾來醫院捐血。」

據報導，IS認為什葉派穆斯林是異教徒，也是遜尼派伊斯蘭運動組織塔利班的死敵，而15日發生的爆炸案是IS-K在坎達哈市的首次襲擊，也是塔利班佔領喀布爾以來第4次大規模傷亡的屠殺，儘管塔利班過去也有迫害什葉派的歷史，但上周昆都茲市發生襲擊後，當局已承諾保護目前在其統治下的少數什葉派教徒。聯合國駐阿富汗使團推文，譴責近來針對宗教機構與朝拜者的暴行，並敦促追究責任。

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