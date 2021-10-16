姐妹男友是淫狼！她生日趴爛醉遭撿屍性侵　2天後「內褲全血」

▲ 女子事發2天後發現內褲上有血跡，嚇得趕緊就醫。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡先前發生一起離譜案件，一名年輕女子在飯店舉辦生日派對，和一群友人開心狂歡，醉倒後竟遭友人的男朋友性侵。她當時意識清楚，但因喝醉無力反抗，只能默默承受男子犯行，2天後因下體出血，在醫師建議下報警，這起事件才曝光。

綜合馬來西亞《中國報》、《光華網》16日報導，這起事件發生於新加坡一家飯店，現年24歲的大馬籍男子紀振源去年8月22日和女友一起為20歲的受害女子慶生，一群人一起喝酒狂歡到凌晨2點，這時紀振源看見壽星醉倒在床上，頓時色慾薰心。

紀振源趁女友和其他友人去廁所時靠近受害女子床邊，先是親吻她的臉頰，接著撫摸她的胸部，又以手指性侵得逞。女子當時並未睡著，但早已嚇得不知所措，加上酒喝得太多，根本無力反抗。

待其他人從廁所出來，紀振源便若無其事地假裝要睡覺。他與女友同床，受害女子則與另一名女性友人同床。但受害女子因紀振源的行為飽受驚嚇，在床上不斷發抖，紀振源的女友見狀也爬到她的床上，陪在受害女子身邊。

受害女子隔天向另一名好友訴苦，對方馬上找來紀振源和女友，3人當面談話。紀振源宣稱，當時將受害女子誤認為女友，才會做出非禮行為，並向她道歉。但女子2天後發現內褲上有血跡，嚇得就醫檢查，雖然尚無法確定出血與性侵有關，仍在醫師建議下報警處理。

紀振源被逮後坦承犯案，女友和家人都為他求情。律師也宣稱，他年紀太輕，思想不夠成熟，且當時指侵受害者僅2秒，也馬上察覺行為不妥，趕緊收手，希望法官從輕量刑。判決結果近日出爐，紀振源必須服6年9個月有期徒刑，以及4下鞭刑。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast