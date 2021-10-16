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他偷瞄別人女友被打斷手…15人群架亂鬥畫面曝！戰鬥民族撂人狂吼

▲▼俄國男子和英國男子在飯店外打起來。（圖／翻攝自推特）

▲俄國男子和英國男子在飯店外打起來。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

土耳其一間五星級飯店外日前發生一起鬥毆事件，當時一名俄羅斯籍的男子不滿另一名英國籍的旅客一直盯著自己的女友看，所以就上前與對方理論，沒想到竟一言不合打了起來，連雙邊的朋友也一起捲入衝突，現場畫面也在網路上曝光，最後英國男子的手臂被打到骨折，俄國男子的鼻樑也被打斷。

根據《每日郵報》報導，位在地中海沿岸安塔莉亞省（Antalya）的一間五星級飯店11日晚間發生一起鬥毆事件。當時一名俄羅斯男子懷疑另一名英國男子一直盯著自己的女友看，結果上前理論後扭打成一團，互相叫囂拉扯，且全程都被其他旅客用手機拍了下來。

從曝光的畫面可以看到，兩個人不斷向對方大吼，俄羅斯男子先用力地毆打了英國男子，隨後雙方的朋友也從勸架變成打群架，目測最少有15人牽連其中。有人不斷大喊著放開我，也有傳來女生的尖叫聲，還能看到飯店的工作人員試圖上前勸架，卻也無濟於事。

後來在英國男子的手臂被打到骨折，俄國男子的鼻樑也被打斷的情況下，雙方人馬才終於冷靜下來，飯店也打電話尋求救護人員幫助。據了解，雙方砸毀了飯店廣場花園的許多座椅和擺設，目前還在調查賠償的責任歸屬。

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