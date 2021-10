Nike喬登品牌總裁爆「56年前殺人坐牢」　隱瞞往事！從黑道變身CEO

▲Nike旗下喬登品牌(Nike Jordan)總裁自爆「謀殺」黑歷史。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

知名運動品牌Nike的高級主管米勒(Larry Miller)自1997年便加入公司,負責管理旗下的喬登品牌(Nike Jordan)、籃球(Nike Basketball)與子公司Converse的日常運營,而米勒最近卻向媒體自曝56年前曾在街上開槍打死一名少年,還為此坐牢,他坦承多年來自己一直隱瞞著這樁黑歷史。

根據英國BBC報導,現年72歲米勒向《運動畫刊》(Sports Illustrated)揭露了他埋藏56年的秘密,1965年9月的某個夜晚年僅16歲的他與朋友都喝醉了,他們走在費城西部的街道上打算去找敵對幫派的人,最終米勒用一把38口徑的手槍殺了他們遇到的第一個人,犯下謀殺案。米勒從13歲加入黑幫開始,大部分年輕時期都因為各種罪刑被捕,而在少年矯正所或監獄中度過。

對於殺人一事米勒感到無比懊悔,在獄中他繼續接受教育,30歲時他獲得了會計學的大學學位,也在差不多時間出獄,然而,到大型會計事務所求職時因為更生人的身分而碰壁,這讓他決心將「殺人的過去」變成秘密。米勒後來分別擔任美國罐頭湯生產商龍頭「金寶湯公司」(Campbell soup)、卡夫食品集團(Kraft Foods)的高階主管,1997年成為Nike籃球的副負責人,隔2年又成為Nike喬登品牌的總裁,還曾經是NBA拓荒者隊的球隊總裁。

關於「不能說的秘密」,米勒表示,自己從來沒有在求職的時候說謊欺騙他人,只是選擇了保密,如今決定坦白真的很困難,長期以來,他一直對子女、朋友以及最親密的商業夥伴隱瞞過去,「因為多年來我都在逃避,試圖隱瞞這件事,希望人們不會發現。」此前,知道這段黑歷史的只有傳奇籃球球星麥可喬丹(Michael Jordan)與NBA總裁蕭華(Adam Silver)等核心圈要角。

“For 40 years, I ran from this. I tried to hide this and hope that people didn’t find out about it.”



Jordan Brand chairman Larry Miller opens up to @HowardBeck about the night, as a teen, he killed a man. https://t.co/T4mp6GpCmx