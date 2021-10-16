美動物園「11隻靈長類接種新冠疫苗」　打完還有獎勵！

▲工作人員正在替紅毛猩猩施打動物用新冠疫苗。（圖／翻攝自Smithsonian`s National Zoo官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國華盛頓特區史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）內的11隻靈長類，已完成動物用新冠疫苗的第一劑接種，並在接種後得到了作為獎勵的蜂蜜。

據《福斯新聞》（Fox News）報導和園區新聞稿，史密森尼國家動物園15日宣布，工作人員已於本月13日為7隻紅毛猩猩、1隻大猩猩、1隻白耳狨、2隻皇狨猴施打第一劑疫苗，獸醫和飼養員也正密切關注已接種疫苗的動物，目前沒有觀察到任何副作用。

史密森尼國家動物園使用的疫苗，是由密西根州獸醫製藥公司Zoetis研發製造的SARS-COV-2 疫苗，該產品已獲得美國農業部授權，用於提供動物園內動物施打，一般家庭的寵物或農場內的牲畜尚不需要接種。

史密森尼國家動物園表示，接下來的幾個月，將繼續為園區及史密森尼保護生物學研究所（Smithsonian Conservation Biology Institute）內，被選定為易受感染的動物施打疫苗。另外，園區內上個月確診新冠肺炎的獅子和老虎等大型貓科動物，目前恢復狀況良好，將於感染後90天內接種疫苗。