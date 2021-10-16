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陰莖增大術後實測大小！他GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

▲▼陰莖增大術後實測大小！他GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大。（圖／ViralPress）

▲消防人員費盡千辛萬苦才將男子的生殖器取出。（圖／ViralPress）

記者王佩翊／編譯

泰國一名男子因為對自己的生殖器大小不滿意，因此特地砸錢接受了陰莖增大術，希望藉此重振雄風。術後他為了測試成果，特地在自慰時，將自己的生殖器放進一個塑膠水管。沒想到卻因為術後效果「太好」，他的下體就這樣緊緊地被卡在水管內動彈不得，最後只好請消防人員協助。

根據《地鐵報》報導，泰國一名20多歲男子先前花了大錢特地接受了陰莖增大手術，而術後的他經過休養後，滿心歡喜地想要在家實際測試術後成效，於是他便偷偷取得一段約3公分寬的灰色廚房水槽用塑膠水管，並用這段水管來自慰，同時測量陰莖勃起時的大小。

誰也沒想到，在過程中男子的下體突然開始「迅速膨脹」，還來不及拿出來，就這樣卡在水管內。痛苦不已的男子最後只好求助醫療人員，不過醫護人員在經過嘗試後，確定無法將男子的陰莖移出水管，因此只好請消防人員協助。消防人員最後使用鉗子、切割器以及潤滑凝膠，並耗時20多分鐘，才成功將水管從側邊剪斷，解救該名男子。

消防人員提到，為了不要傷害的男子陰莖，防止鉗子剪傷下體，他們必須先在水管與陰莖中間插入一片保護片。其中一名消防人員還崩潰地表示，在救援過程中，這名男子的陰莖只要被碰到，就會再度膨脹，嚴重增加救援的難度。

男子事後才坦承自己不久前剛接受陰莖增大術。他說，「我快氣死了，花了這麼多錢動手術，現在還要再付醫藥費。」目前他暫時被留在醫院內接受進一步的治療，但還無法確定未來陰莖的功能是否會受到影響。

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