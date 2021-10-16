他放「劇毒眼鏡蛇」上床殺嫩妻！被判2無期徒刑　起訴書長達1000頁

Kerala: Court verdict not based on evidence, says Sooraj S Kumar’s lawyer https://t.co/HEqTS2sJlh — TOI Cities (@TOICitiesNews) October 14, 2021

記者張方瑀／綜合報導

印度一名28歲男子因為貪圖妻子的財產，竟然將毒蛇放到妻子床上，妻子被咬傷後住院兩個月才逐漸恢復，沒想到這名心狠的男子仍不放棄，第二次就直接將劇毒的眼鏡蛇丟上床，導致妻子直接在睡夢中被咬毒發身亡。經過調查後，印度檢察官交上長達1000頁的起訴書，而這名男子也被判兩個無期徒刑，這也是印度首次有人將毒蛇作為殺人凶器而被判刑。

根據《每日郵報》報導，現年28歲的庫瑪（Sooraj Kumar）和25歲的妻子烏蘇拉（Uthra）結婚後，一直覬覦娘家的財產，因此去年趁著烏蘇拉睡覺時，將一隻含有劇毒的羅素山蝰（Daboia russelii）放到她床上，導致她被咬傷，結果最後住院兩個多月後，奇蹟似地保住一命，回到父母家中休養。

Uthra murder: ‘Cold-blooded’ Sooraj S Kumar locked away for life https://t.co/MA9JardG2I — TOI Kochi (@TOIKochiNews) October 14, 2021

沒想到庫瑪不死心，又購買了一條劇毒眼鏡蛇，而且還刻意長時間不餵食，讓蛇更有攻擊性，並在烏蘇拉熟睡時，將眼鏡蛇放到床上並誘發牠攻擊，之後若無其事地離開房間，家人隔天早上才發現烏蘇拉已毒發身亡死在床上。

起初庫瑪矢口否認犯案，但檢方調查後發現，庫瑪在烏蘇拉被咬傷前幾個月，就曾上網搜尋毒蛇咬傷等相關影片，加上庫瑪在妻子死後，積極想控制妻子的財產，讓對方父母起疑。據了解，烏蘇拉的家境非常富裕，結婚時的嫁妝包含一輛新車，和2萬美元（約新台幣56萬元）的現金。

除此之外，庫瑪的家附近也被發現埋藏了一堆黃金，警方懷疑有同夥共同犯案。後來在檢方交付長達1000頁的起訴書後，法院判處庫瑪兩個無期徒刑，這也是印度首次有人將毒蛇作為殺人凶器而被判刑。檢察官則表示，這起案件真的非常罕見。

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