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陸劇驚見「和男友甜蜜合照」　網紅被P掉笑噴：和女主角蠻配的

▲▼Rianne發布影片分享和男友的照片出現在大陸網劇中，自己的頭還被P成女主角。（圖／翻攝自Instagram／rianne.meijer）

▲Rianne發布影片分享和男友的照片出現在大陸網劇中，自己的頭還被P成劇中女主角。（圖／翻攝自Instagram／rianne.meijer）

實習記者黃品臻／綜合報導

在陸劇裡看到男友的照片，還成了女主角的另一半，是什麼樣的體驗？荷蘭網紅Rianne便分享了這起有趣的遭遇，短短一天時間就吸引超過11萬網友按讚。

Rianne在IG上擁有超過154萬的粉絲，身邊還有一位名叫Roy的醫師男友，兩人去年12月才訂婚，她也經常在發布兩人的合照曬恩愛。

Rianne昨（15）日在IG上發布了一段影片，影片中可以見到她曾發布一張與男友的合照，竟然出現在大陸某部電視劇的劇情當中，而且照片中Rianne的頭還被P成了電視劇女主角的頭。

由於整起事件實在太過離奇，Rianne特地拍了影片和網友分享，貼文一出更刷出一排藍勾勾留言回應，網友們紛紛表示，「我想大家一定很想看Roy的反應」、「哈哈哈哈這太荒謬了，其實你們可以告製作人，因為這絕對是違法的」、「她偷了你的照片，還『偷』了你的男友」、「這太詭異了」。

不過Rianne並沒有生氣，還開玩笑地表示，「我覺得他們在一起看起來還不錯，挺好的」。她隨後也表示，大陸劇組有向她道歉，「這件事也讓我們大笑了一頓。」

據網友透露，盜取照片的劇組是由倪珂欣、陳鶴一、張伊諾等人主演的青春校園網劇《薄荷之夏》，改編自清新派畫手火禾的同名校園漫畫，描述轉學生童夕回到家鄉小鎮，遇到青梅竹馬林南一，與閨蜜死黨陶竹一起闖過難關，最後各自收穫幸福的故事。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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