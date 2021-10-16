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快訊／美國高中足球賽爆槍擊！至少4人中彈　球迷竄逃影片曝

▲▼美國阿拉巴馬州高中美式足球賽現場爆槍擊。（圖／翻攝自推特） 

▲ 美國阿拉巴馬州高中美式足球賽現場爆槍擊。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州15日晚間一場高中美式足球賽中發生槍擊事件，比賽結束前幾分鐘從看台傳出至少4聲巨響，據警方說法，至少有4人中彈，其中1人傷勢嚴重，有生命危險，槍手尚未落網。現場影片可見，槍響後觀眾及球員都一陣驚慌，一面逃跑一面發出驚恐叫聲，還可聽見轉播員透過麥克風呼籲人們尋找掩護。

當地官員及目擊者說明，阿拉巴馬州維格高中（Vigor High School）及威廉森高中（Williamson High School）美式足球隊當晚於莫比爾市（Mobile）的拉德-皮布爾斯體育場（Ladd-Peebles Stadium）舉行比賽，將近10點比賽剩下幾分鐘時，看台上突然響起槍聲。

案發後有大量緊急服務人員趕到現場，官員也極力確保現場安全，槍手身分目前不明。

事實上，拉德-皮布爾斯體育場2019年8月也曾發生大規模槍擊事件，當時至少有9人在一場高中美式足球賽結束時中彈，後來有一名17歲少年自首，被控謀殺未遂。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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