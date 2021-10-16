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線上考試突傳呻吟聲！電腦畫面「從考題變謎片」　國中生看傻眼

▲視訊會議。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲家長誓言要報警抓出影響考試的犯人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞吉隆坡一間國中日前實行遠端線上考試，然而在考試途中，原本應該呈現試卷題目的畫面，卻突然開始播放色情影片，讓學生超傻眼。儘管負責監考的老師發現後，立即要求學生退出視訊通訊軟體，但早已有學生把畫面翻拍或截圖。由於考生都還未成年，家長氣得擬向警方報案。

根據《中國報》引述《自由今日大馬》報導，吉隆坡某國中的二年級學生日前使用Google Meet通訊系統應考「設計與工藝課程」的考試時，不知為何會議分享螢幕上竟突然開始播放色情影片，還不時傳出令人尷尬的呻吟聲，讓當時所有在線上的學生都好尷尬。

有2名學生家長接受採訪時表示，事件發生後，監考老師隨即要求所有學生都離開線上考試系統，並要求事後透過表格來應試。不過早已經有多名學生將這場鬧劇透過翻拍或是截圖的形式留存下來。

家長表示，目前仍然無法確定究竟是老師還是學生偷偷播放色情影片，不過僅有擁有管理權限的「會議主持人」才能有分享畫面的資格。另一方面，也有家長懷疑是系統遭到外部駭客侵入並播放影片。

事件發生後，家長們隨即在群組內討論後續應對事宜，更有家長表示，由於孩子們都還未成年，因此也可能違反了2017年兒童性罪案法令與1998年通訊及多媒體法令，要求持有截圖畫面的家長向警方報案。

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