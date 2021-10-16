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紐西蘭「官方巫師」失業了！　高EQ給祝福：不會下詛咒

▲▼巫師切諾2009年受頒「女王服務獎章」。（圖／翻攝自紐西蘭政府官網）

▲巫師切諾（中）2009年受頒「女王服務獎章」。（圖／翻攝自紐西蘭政府官網）

 實習記者黃品臻／綜合報導

「巫師」一角經常出現在奇幻小說、電影中，紐西蘭也有一位官方認證的巫師，只可惜當局於近日決定不再續聘，結束了這位巫師23年的傳奇生涯。

據英國媒體《衛報》（The Guardian）報導，現年88歲的紐西蘭巫師切諾（Ian Brackenbury Channell）在過去的二十多年來，與紐西蘭第三大城市基督城市議會簽約，通過「巫術行為和類似巫師的服務」來推廣這座城市，每年可以獲得1萬6千美元（約新台幣44.7萬元）的報酬。

切諾出生於英格蘭，1976年到紐西蘭後，就開始公共場合表演巫術和娛樂活動，起初遭到當地政府阻止，沒想到民眾卻為此提出抗議。直到1982年，紐西蘭藝廊協會（New Zealand Art Gallery Directors Association）將切諾描述為「活生生的藝術品」，隨後在1990年，時任紐西蘭總理的穆爾（Mike Moore）便邀請他成為紐西蘭的官方巫師。

從那時起，切諾就會在基督城演出、乾旱時期在紐西蘭和澳洲跳祈雨舞，甚至在2009年時獲得英國女王頒發的服務獎章，但他也因為對女性膚色發表的評論而飽受爭議。

基督城市議會發言人麥克連蘭（Lynn McClelland）表示，市議會已致信給巫師，感謝他過去幾十年來為基督城提供的服務，並通知他合約到期不續聘的手續正在處理中。

麥克連蘭說，這是一個很艱難的決定，但巫師將永遠成為基督城歷史的一部分。他也提到，基督城正在著手發展新的旅遊和宣傳方針，以反映這座充滿活力、多元化的現代城市，吸引當地居民、國內外遊客、新創企業及技術移民。

對此切諾表示，市議會認為他不符合基督城的氛圍所以不續聘，「這意味著我很無聊而且很老，但基督城沒有其他人像我一樣，只是他們不喜歡我，因為他們是無聊的老官僚，每個人都喜歡我，但沒有人喜歡他們。」

巫師切諾是基督城居民的熟面孔，但近年來越來越少人看見他的身影，切諾說這是因為市議會要求他隱身，而且對於他提供改善旅遊業的建議也不回應。

談到是否會因為市議會的決議而詛咒市議會，切諾說他更願意給予祝福，「我給孩子們快樂的夢想、身體健康，我也希望讓官僚們更有人性一點」。他也強調，未來會繼續定期出現在基督城的藝術中心，和當地居民及遊客互動聊天。

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