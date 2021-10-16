疫情停工太久！機師重返駕駛艙卻「忘了怎麼開」　超扯失誤報告曝

▲飛行員們掌握飛機的航行安全，現卻傳出有機師因為疫情久未上工竟「忘了怎麼開」。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者張寧倢／編譯

疫情之下航班大減，許多航空飛行員也被迫停工，如今疫苗普及率上升，全球空輸往來逐漸恢復，德國漢莎航空機師、國際機師聯合會（IFALPA）技術與安全標準負責人哈特（Uwe Harter）向彭博社表示，部分機師經歷半年休假後返回職場，不慎在飛行途中出現小失誤，卻可能導致嚴重空難，飛安狀況相當危急。

▲有數十名空服員報告了飛機的各種飛行狀況，包含搞錯飛行高度、方向等。

根據美媒《商業內幕》報導，由美國聯邦航空管理局（FAA）數十年來資助的監測計畫「航空安全報告系統」（ASRS）日前公布了疫情期間飛行相關安全事故報告，多數來自於數十名飛行員、空服員與其他航空機組工作人員的匿名舉報，包含有機長表示，一名剛結束1年疫情休假的副機師（FO）在上工後的第一次航程中錯過了800英呎的高度限制。

另一名機長透露，副機師在停飛6個月復工後，近期並無經常飛行，在返航時弄錯了襟翼設定。也有副機師表示，自己在飛行中不小心關閉了錯誤的引擎來冷卻發動機，他坦承犯錯的原因確實與過去1年的疫情期間較少駕駛有關。其他例子還有，客機機長朝著錯誤的方向駕駛、飛行員起飛時忘記啟動第2引擎、降落時忘記降下機輪，導致飛行員必須在離停機坪僅240公尺處重新拉升飛行高度等錯誤。

▲報告中指出有飛行員降落時忘記降下機輪。

彭博社指出，雖說大部份都是很小的錯誤，但在過去也不乏因為一個小失誤而釀成巨大航空災難的案例。機師哈特表示，「情況已變得『危急』，部分航空公司為員工提供足夠的再次培訓，但有的公司只提供『最低限度』的培訓，現有的規定相當不足。」據報導，聯合國國際民用航空組織在疫情期間放寬了培訓規定。奧緯諮詢公司（Oliver Wyman）3月估計，10萬名仍在領薪的飛行員，其飛行頻率低於正常水準或是正在自願休假。

▲疫情趨緩後，航空業逐漸復甦，飛行安全狀況卻陷危機。

澳洲航空一名高級飛行員表示，半年未曾飛行的機師在復工後通常會出現1到2個小失誤，例如忘記在正確時間輸入數據或是飛機著陸時更加困難，在疫情初期也有飛行員認為很難適應載客量較少、重量更輕的飛機。澳航回應，波音737的機師必須進行6天培訓才能復工，而A380的飛行員則必須每90天在地面與模擬器上進行為期2天的訓練。

美國FAA向彭博社表示，透過全面由數據驅動的安全監管系統能夠及早發現飛行風險並解決問題，包含飛行員在疫情休假後重返崗位可能導致的任何問題。而歐盟航空安全局（EASA）則向《紐約時報》表示，現已確定了「少量」可能與飛行員熟練程度有關的事件，但沒有必要採取進一步行動。

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