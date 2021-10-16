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高富帥藍寶基尼慘遭貨車追尾！愛車被撞凹　他卻霸氣回：不用賠！

▲▼高富帥開藍寶基尼被小貨車撞壞　他霸氣不索賠！還幫肇事者修車。（圖／IG／hell_69_）

▲高富帥還安慰肇事司機，「人沒事就好」。（圖／IG／hell_69_）

記者王佩翊／編譯

泰國一名年輕的富二代因為帥氣的外貌以及優異的學歷背景小有名氣，光是在Instagram上就吸引5.5萬人關注，而從他的社交帳號上也不難看出他是一名愛車人士。然而把車當作寶貝的他日前開著一輛藍寶基尼外出時，卻被一輛小貨車撞上，車體損壞的慘不忍睹。儘管最後警方判斷小貨車司機肇責較大，但富二代不但沒有索賠，甚至還主動付錢幫對方修車，並強調「好險大家都沒受傷」，讓網友們狂讚是大暖男。

根據matichon報導，Instagram帳號「hell_69_」是一名年輕的高富帥，同時也是汽車經銷商「Hitz Supercar」的創辦人，從他的個人簡介也可以看到，他大學時期攻讀法律，畢業後則取得政治學碩士，是一名高學歷帥哥。而他的興趣就是蒐集跑車，甚至為此開了一間公司。

▲▼高富帥開藍寶基尼被小貨車撞壞　他霸氣不索賠！還幫肇事者修車。（圖／IG／hell_69_）

▲▼這名富二代的車子當場被撞凹，但他卻絲毫不在意。（圖／IG／hell_69_）

▲▼高富帥開藍寶基尼被小貨車撞壞　他霸氣不索賠！還幫肇事者修車。（圖／IG／hell_69_）

他日前在Instagram表示，自己開著藍寶基尼出門時，意外被後方小貨車給撞上。他說，小貨車駕駛當場就向他道歉，同時表示願意承擔一切肇事責任，但他卻告訴對方，自己一點也不介意。這名富二代甚至還安慰對方，「車乃身外之物，意外本來隨時都有可能發生。」因此直接婉拒對方想要負擔修車費的提議。

這名富二代也提到，自己的車子有保高額保險，也幸好這次的意外正好在承保範圍內，因此事故發生後無需任何費用，而他也立即將車子送到維修中心，經過2個月的維修，車子已經完好如初。他同時也PO出一張與肇事駕駛和車輛的合照，甚至還攬著對方的肩膀，對著鏡頭比讚。

不過也有部分網友持保留態度表示，「就算保險公司會先支付維修費，但事後也有可能會向肇事駕駛索取賠償」等。

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