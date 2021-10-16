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打BNT、莫德納8個月後抗體驟降44倍　這款疫苗「最穩定」數據曝光

▲▼嬌生疫苗。（圖／路透）

▲研究發現，嬌生疫苗經過8個月後，抗體水準仍維持穩定。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

一項發表於美國《新英格蘭醫學雜誌》上的研究顯示，輝瑞/BNT疫苗與莫德納疫苗接種兩劑後的免疫反應先是急遽上升，但8個月後的抗體水準會快速下降約34到44倍。然而，嬌生疫苗雖然接種2劑之後的抗體水準，較前兩款疫苗低12到40倍，8個月後的抗體量卻保持了相對穩定的水準。

根據《每日郵報》報導，這項由美國食藥管理局（FDA）的諮詢委員會提出的有關嬌生疫苗加強劑的研究中，觀察了美國波士頓貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）的61名完全接種者的抗體數據，其中有31人接種BNT疫苗、22人接種莫德納、8人接種嬌生。部分專家表示，其結果似乎表明，接種嬌生疫苗者根本不需要加強注射。

▲▼以色列接種第3劑新冠疫苗。（圖／路透）

▲此項研究是關於嬌生疫苗加強劑的批准。圖為以色列開放接種第3劑新冠疫苗。（圖／路透）

研究顯示，以足夠抑制50%成年人感染的抗體效價ID50而言，在BNT疫苗完整接種2到4周後的平均抗體效價為1789；莫德納為5848；嬌生則為146，抗體效價分別較前者低了約12倍與40倍。

然而，經過8個月後，接種BNT者的抗體水準大幅降至53，減少了約34倍；接種莫德納者則平均下降至113，減少約44倍；而嬌生疫苗接種者的抗體效價則躍升至629，雖然免疫反應仍然偏低，但相對來說卻保持著穩定水準。

參與研究的BIDMC病毒學與疫苗研究中心主任巴羅齊（Dan Barouch）表示，「我認為這些數據能讓那些接種嬌生疫苗的人們放心，隨著時間的推移，其免疫反應是穩定的，大約經過8個月後，這三款疫苗的抗體反應就相對近似了。」但他仍希望FDA批准嬌生加強劑疫苗，因為其抗體水準僅約保持在7到8成，加強劑仍可以將效力推升至明顯更高的程度。

▲▼輝瑞疫苗,莫德納疫苗（圖／路透）

▲輝瑞/BNT疫苗與莫德納疫苗都使用了mRNA的技術。（圖／路透）

報導指出，嬌生疫苗是一種腺病毒載體疫苗，將新冠病毒的遺傳物質與腺病毒的基因結合在一起，從而引發免疫反應，而BNT與莫德納疫苗則是使用新的mRNA技術，利用部分新冠病毒的遺傳密碼指令讓身體產生無害的病毒片段，使免疫系統識別並製造特定抗體。此外，研究也發現，接種這三款疫苗的8個月後，能與病毒結合並殺死病毒的T細胞都保持著穩定水準。

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