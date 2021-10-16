逆天「激長睫毛」錯了嗎？遭約會男當面羞辱　她1秒爆哭反而紅了

記者張寧倢／編譯

國外一名21歲的女網友有一對「逆天超長睫毛」，卻被第一次見面的男子在約會時出言羞辱，她難過得瞬間掉下眼淚，事後她將影片上傳TikTok，沒想到意外引起網友討論，影片至今突破2000萬次觀看數，也讓她因此爆紅。

▲國外女網友貼上「超長假睫毛」出門約會，慘被男方出言羞辱，瞬間爆哭。（圖／翻攝自Tiktok／@topshelfa）

根據《太陽報》報導，女網友安妮斯頓（Aniston）熱衷於使用假睫毛，尤其是長度超長又濃密的「逆天長睫」款式。她某次和交友軟體認識的男生第一次出門時，竟然遭到男方的酸言酸語攻擊，「妳的睫毛『根本』不應該那麼大，至少剪掉它們再來吧。」甚至又補一刀說，「不要摘下來，直接剪掉就可以了。」當下安妮斯頓正準備自拍影片傳給朋友，沒想到意外錄到這個超級尷尬的瞬間。

影片中可以看見，安妮斯頓一聽到男子蓄意地羞辱，不到2秒的時間內就哭了出來，但這一哭卻引發了網友的熱議，加上外媒報導，目前已經累計300萬人按讚、4萬則留言。有網友表示，「對不起，妳的臉讓我笑了」、「妳的表情真的快笑死我了」、「女孩，妳可以哭，但千萬不要在他面前哭」、「我永遠不會想在羞辱我的男人面前流淚」、「男生說的是事實啊，睫毛太荒謬了」、「男方並沒有錯，他只是誠實」。

不過也有網友表示支持地說，「這些留言太刻薄了，男方說了粗魯的話，她當然有理由生氣，有時候人們其實很容易哭的」、「一個陌生人說了無禮的話，你們竟然還想把這當成她的錯？」、「問題不在於男方的對與錯，而在於不管好不好看，你不會這樣和一個你剛認識或完全陌生的人說話」。

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