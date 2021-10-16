城中城大火釀死　土耳其搜救團AKUT中文貼文為高雄加油

▲ AKUT以中文貼文為高雄加油。（圖／AKUT）

文／中央社台北15日電

「願逝者安息，傷者早日康復。高雄加油！」與台灣關係深厚的土耳其伊斯坦堡志工團體「搜救協會」AKUT今天在官方推特和臉書帳號以中文發文，就高雄社區大火釀成不幸，對台灣表達關懷。

發文內容並張貼土耳其和中華民國國旗，彰顯患難與共的情誼。

高雄鹽埕區「城中城」社區昨天凌晨惡火帶走46條人命，41人輕重傷。「搜救協會」（AKUT）傍晚在社群媒體平台上的發文並以土文寫著：「針對南台灣高雄巿的火災，我們與總是對人伸出援手的台灣人民同感悲痛。祈願罹難者家屬堅毅、傷者早日康復。」

願逝者安息，傷者早日康復。高雄加油！



Tayvan'ın güneyindeki Kaosiong kentinde yaşanan yangınla ilgili olarak bizlere her zaman yardım elini uzatmış olan Tayvan halkının acısını paylaşıyoruz. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/awU0fwci5Z — AKUT (@AKUT_Dernegi) October 15, 2021

AKUT是「搜救協會」（Arama Kurtarma Dernegi）的簡稱，這個志工團體1999年曾派17名隊員參加921地震的土耳其救難隊，地震隔天抵達台灣，並於震後50小時，在倒塌的彰化縣員林鎮龍邦富貴名門大樓瓦礫堆下救出一名住戶。

土耳其東部艾拉齊省（Elazig）去年1月24日發生規模6.8強震，造成41人喪生、逾1600人受傷。許多台灣民眾感念土耳其救難隊1999年不遠千里火速馳援，紛紛透過社群媒體呼籲「現在該換我們來支持土耳其」。

「報恩效應」瞬間發威。就在AKUT動員數以百計志工和多隻搜救犬進行搜救之際，AKUT的捐款帳戶同時湧入大批來自台灣的捐款，使台灣成為土耳其之外最主要捐款來源國。

AKUT當時就曾在臉書和推特帳號用中文和土耳其文發文，強調「感謝我們遠方的朋友們」，當時AKUT也貼出兩國國旗彰顯情誼。（編輯：林憬屏）