中國經濟脅迫日增　美跨黨派議員推法案反擊

文/中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國眾院外委會亞太小組主席貝拉與共和黨籍眾議員華格納今天推出反中國經濟脅迫法案,法案將成立第一個跨機構工作小組因應中國日益增加的經濟脅迫行為。

法案由貝拉(Ami Bera)與華格納(Ann Wagner)主導,民主黨籍眾議員卡斯楚(Joaquin Castro)、泰塔斯(Dina Titus)、瓦爾加斯(Juan Vargas),以及共和黨籍眾議員夏波(Steve Chabot)、費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)也參與提案。

貝拉透過新聞稿表示,中國政府越來越常使用邪惡且具強制性的經濟行為懲罰北京認為違背其利益政策的國家、企業與組織。在中國持續以強制措施脅迫印太區域夥伴與美國自身國家安全和經濟福祉之際,美國政府應當更深入了解北京策略。

Beijing increasingly uses nefarious and coercive economic practices that threaten our partners in the Indo-Pacific and our own national security and economic well-being.



Today, I’m introducing legislation to deter these actions and hold China accountable.https://t.co/lmx0hXNqQk