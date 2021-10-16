英議員遇刺亡！曾在6年前隨團訪台　警證實「恐怖攻擊」孤狼犯案

▲顏敏時曾在2015年隨「台英國會小組」訪台，和時任總統馬英九會面。（圖／取自總統府）



記者張方瑀／綜合報導

英國保守黨國會議員顏敏時（David Amess）15日出席選區活動時，在教堂內遭人狂捅數刀身亡，享壽69歲。英國警方表示，這是一起「孤狼」恐攻事件，行兇的25歲男性嫌犯已遭到逮捕。事實上，顏敏時曾在2015年隨「台英國會小組」訪台，和時任總統馬英九會面。

顏敏時15日出席英格蘭東南部選區活動時，在教堂內遭人狂捅數刀，送醫前就已身亡，享壽69歲。倫敦都會區警察局表示，初步調查顯示潛在動機與伊斯蘭極端主義有關，並已逮捕一名25歲男性嫌犯。《每日郵報》則指出，嫌犯為索馬利亞裔，警方也查獲相關犯案刀具。

69歲的顏敏時出生於東倫敦郊區，1983年起擔任國會下議院議員至逝世，是最「長青」議員之一，立場偏保守的他高度關注動物福利，同時支持恢復死刑、極力反墮胎，在國會往往不支持賦予LGBT+社群更多法定權利，包括同性婚姻。

Always pleased to show my support for a ban on trophy hunting imports. @CBTHunting #BanTrophyHunting#CPC21 pic.twitter.com/y3rb1eSCgm — Sir David Amess MP (@amessd_southend) October 5, 2021

根據總統府新聞稿指出，顏敏時曾在2015年隨「台英國會小組」（British-Taiwanese All-Party Parliamentary Group）訪台，和時任總統馬英九會面，是有史以來最大的英國國會議員訪華團，雙邊關係友好密切，英國當年也將原本的「英國貿易文化辦事處」更名為「英國在臺辦事處」。

英國首相強生（Boris Johnson）對顏敏時遇害身亡表達震驚與痛心，「他是一個對國家和未來充滿熱情的人，我們今天失去了一位優秀的公僕，必須讓警察繼續深入調查。」來自個各黨派的議員和選區居民也在當地一座教堂替顏敏時舉辦守夜活動，約莫有80人出席。

▲立場偏保守的顏敏時高度關注動物福利。（圖／翻攝自推特／@amessd_southend）



顏敏時擔任國會議員多年，身為右翼保守派的他人緣相當好，下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）表示，許多人對他的評語是善良、慷慨。國會未來幾天將檢討現有對議員的保護措施，國會也降半旗致哀。

這起恐怖刺殺事件也是英國5年來第2起，主張英國留歐的工黨議員柯克斯（Jo Cox）2016年在脫歐公投前一週遭槍擊、刀刺慘死。在她之前，一名代表倫敦伊斯特漢姆（East Ham）選區的國會議員提姆斯（Stephen Timms）於2010年遭一名宣稱要為伊拉克民眾復仇的伊斯蘭極端主義者攻擊，身中兩刀，但幸運生還。

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