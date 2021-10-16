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男友只練腹肌　她哭喊在跟「獸之巨人」交往！4千萬人驚呆結局逆轉

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

▲女網友PO文抱怨男友只願意練腹肌。（圖／翻攝自Tiktok）

記者崔子柔／綜合報導

女網友克洛伊（Chloe Chapdelaine）日前在TikTok發影片哭訴，男友哈米什（Hamish）每次去健身房都只練腹肌，但手臂細到看起來超不協調，吸引超過4300萬人觀看，後來又PO男友努力練起手臂的影片，沒想到全是場騙局。

克洛伊的「細手臂男友」影片引起熱議，不少網友說哈米什像《進擊的巨人》中的獸之巨人、《航海王》裡的魯夫，克洛伊不久後又PO出男友努力斷練手臂的影片，竟一夕之間成功練出二頭肌曲線。

短時間內的變化遭受網友質疑，且不少人更發現在更久之前的合照中，哈米什明明手臂肌肉正常，不是克洛伊影片中的不協調模樣。

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

▲▼其實只是修圖效果，男友身材很正常。（圖／翻攝自Tiktok）

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

克洛伊最後拍影片坦承，哈米什的細手臂是她用修圖軟體做出的效果，事實上哈米什的身材根本沒問題，不少網友則笑說，「蛤！所以他不是獸之巨人」、「老實說原本的樣子還是有點像獸之巨人」。

@chloe.chapdelaine

I’m an abs person anyways ##slenderman ##youreenough

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