普丁「經濟統一論」風涼話虧中國　吳子嘉：打台灣要俄羅斯同意

▲劉寶傑認為，普丁的「經濟統一論」可能是對中國說的風涼話。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前談到台灣問題時認為，中國完全不用動用武力就能統一台灣，只需要靠經濟力就能達成目標。相關議題在台灣引發討論，新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑對此則認為，依照目前中國的經濟表現，普丁可能在說風涼話。《美麗島電子報》董事長吳子嘉甚至認為，中國對台灣動武，必須先經過俄羅斯同意。

劉寶傑在節目中表示，普丁在接受訪問時丟出一句話，中國不需要在台海問題上使用武力，用經濟台灣就會過去了，可是中國經濟下滑是一個趨勢，這是搞不清楚狀況還是說風涼話？

吳子嘉對此回應表示，中國如果要打台灣的話，必須要考量幾個問題，第一個是考量美國會不會跟他們打，還有一個問題是中國要不要考慮俄羅斯？

劉寶傑補充，中國跟哪個國家的邊界最長？是跟俄羅斯的邊界最長！

▲吳子嘉認為，中國打台灣需要俄羅斯同意。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



吳子嘉認為，如果沒有跟俄羅斯聯盟一起幹這個事情，「搞不好你要來搞我！」所以這件事情一定要得到俄羅斯同意，俄羅斯沒有同意打台灣的話，中國不敢動手，因為這風險太大了。

劉寶傑說，因為俄羅斯最喜歡幹什麼事？「趁你亂要你命，我趁虛而入！」

吳子嘉說，幾千年傳統每次只要中國有問題，俄羅斯就來了，從來沒有一次空手而歸，每一次都撈一票回去。

吳子嘉進一步分析，美國與俄羅斯對於台灣問題的概念不太一樣，俄羅斯支持「一個中國原則」，但是不支持武力解決，同意用經濟、外交解決，只要中國的經濟不斷成長，這個磁吸的力量自然會讓台灣回來。

▲吳子嘉反問，新的人類文明會是以威權的方式創造出來的嗎？（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



吳子嘉反問，所以中國的經濟會不會持續的成長呢？新的人類文明，是會用威權的方式創造出來嗎？

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