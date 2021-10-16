7.2億成交！班克西壞壞惹人愛　「氣球女孩」自毀後身價飆18倍

▲「氣球女孩」下半部遭毀損後改名為「在垃圾桶裡的愛」。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）知名作品「氣球女孩」（Girl with the Balloon），2018年在拍賣會上因「自毀」而聲名大噪；時隔3年，更名為「在垃圾桶裡的愛」(Love is in the Bin)後，二度在拍賣會上出售，最終以近1860萬英鎊（約台幣7.2億）成交，身價飆漲18倍！

綜合外媒報導，「在垃圾桶裡的愛」14日在倫敦蘇富比（Sotheby's）當代藝術晚宴拍賣競標，預售估價是400萬到600萬英鎊（新台幣1.5億到2.3億元），經過10分鐘的競價戰，從250萬英鎊起拍，迅速被喊到1,000萬英鎊後，最終以比估價高出3倍的近1,860萬英鎊成交，也是「氣球女孩」成交價的18倍，創下班克西拍賣作品最高價紀錄，買家身分沒有公布，僅知是一名歐洲女收藏家。

在英國現代藝術中具有獨特地位的班克西，創作風格放縱不羈，世界各國都曾留下他的印記，就算被全球通緝也堅持塗鴉，然而他的真實身分卻是個謎，只知道他的塗鴉於1980年代開始出現在布里斯托（Bristol）街頭，而「氣球女孩」正是他最著名作品之一，畫中有一名女孩伸手去拿一個心形紅色氣球，據2017年民調，是英國人最喜歡的藝術作品。

▲眾人目瞪口呆看著「氣球女孩」下半部被撕碎成條。（圖／路透）

「氣球女孩」2018年在拍賣會上，以104萬英鎊（約台幣4,266萬）被標下，卻在落槌當下立即被捲入畫框內預藏的碎紙機，部分畫作當場毀損。其後，得標的女收藏家，仍以原競標價買下半毀畫作，並表示「這是一件在拍賣會現場創作的藝術品」，而這幅畫作也從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」。

當時，蘇富比的高級主管布蘭奇克（Alex Branczik）推測，應該是班克西在成交那刻按下遙控器啟動碎紙機。而班克西日後也在Instagram上引用畢卡索的名句，「每一次創造都始於破壞」。