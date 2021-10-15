澳洲首都購物中心獲報瓦斯外洩　竟是「水果之王」飄香惹禍

▲「水果之王」榴槤散發的氣味強烈。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

澳洲坎培拉15日傳出一起烏龍的「瓦斯外洩」事件，消防人員獲報狄克森（Dickson）購物中心附近瀰漫濃濃異味後趕往現場，才發現原來是「水國之王」榴槤惹的禍，虛驚一場。

綜合外媒報導，救援人員當天中午接獲通報，立刻前往事發街區指示民眾避開狄克森購物中心，但逐步排查潛在的瓦斯洩漏源，卻徒勞無功，直到１小時後，商店樓上的租客提醒他們「氣味的來源可能是榴槤」；經過短暫的調查後，坎培拉緊急事件處理單位也確認「榴槤」是事件的起源，並表示「這種水果散發的氣味太過強烈，可以散播到好一段距離之外」。

當時，一名坎培拉居民在接受採訪時說，當他看到報案來自狄克森時，就有猜到「原因可能是有人吃了榴槤」，因為狄克森是一個以眾多亞洲餐館和雜貨店而聞名的社區。

事實上，這並不是澳洲居民第一次在聞到榴槤味後引發烏龍事件。2018年，皇家墨爾本理工大學近 500 名師生在發出化學危險警報後從校園圖書館撤離，罪魁禍首正是留在櫥櫃裡的一塊腐爛的榴槤；次年，坎培拉大學圖書館傳出「濃烈的煤氣味」，人們紛紛撤離，危險品工作人員搜查後發現，味道來源也是「榴槤」。

在東南亞被譽為「水果之王」的榴槤，評價非常兩極，喜歡的人說它是人間美味，討厭的人說它有異味。目前在新加坡和日本等國家，一些酒店或大眾運輸工具禁止榴槤，部分原因就是擔心它的標誌性氣味會持續存在並引起公眾騷動。