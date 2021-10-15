《共同社》：日本新首相岸田文雄，15日與南韓文在寅展開首通熱線 ▲日韓元首於15日展開岸田文雄就任後的首通熱線。（圖／達志影像） 記者羅翊宬／編譯 根據日媒《共同社》最新消息，日本新任首相岸田文雄已於今（15）日，與南韓總統文在寅展開4日就任以來的首通熱線。 ►日韓關係交惡！南韓青瓦台：文在寅最快明下午與岸田文雄熱線 ★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★ Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast ►這件外套穿上就變瘦 ET快訊 第11輪BNT二度加開 最新預約人數出爐 快訊／名嘴爆「吳子嘉被民進黨開除黨籍」：他堅決進行申訴 城中城唯一管理員慘遭電死！ 他最常接到「死亡」電話 玉女掌門人搞上閨蜜尪 正宮抓包竟「揪玩3P」 城中城最後碳化男DNA出爐！ 46死已44人確認身分 城中城倖存者「帶傷偷出院」 堅持回家真相曝！理由令人鼻酸 獨／城中城內部畫面曝光 暖房東一舉動保房客一命 分享給朋友： 追蹤我們： 即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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