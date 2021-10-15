南韓文在寅接見美國CIA局長！　討論近日韓半島情勢

▲南韓總統文在寅接見美國CIA局長伯恩斯。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅在第76屆聯合國大會演說上提到簽署《終戰宣言》，呼籲南北韓、美國、中國等韓戰當事國可坐下來談，此舉吸引美國、北韓（朝鮮）當局關注。今（15）日，文在寅在青瓦台本館接見美國中央情報局長伯恩斯（William J. Burns），雙方針對韓半島（朝鮮半島）情勢進行深度討論。

根據《韓聯社》報導，隨著文在寅提出「終戰宣言」後，北韓當局曾呼籲南韓應放棄雙重標準的態度，並指控美國表面上出張嘴喊著要對話，實際卻仍不改敵視政策。對於呼籲北韓重返談判桌，美國近日採積極攻勢，繼伯恩斯此次訪韓，美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）也將預定下周訪韓。

伯恩斯表示，對於文在寅總統在維持韓半島和平所展現出的高度抑制感到相當敬佩；而文在寅則表示，「韓美同盟是我國（南韓）國防安全的基幹，兩國間緊密的情報合作，是支撐、穩固韓美同盟的重要力量。」

另外，文在寅也向柏恩斯傳達對於美國的感謝，他表示在南韓護送阿富汗籍人士返回南韓時，美國政府積極給予協助。

據悉，美國國家情報總監海恩斯時隔5個月，將於下周起程訪韓，會晤南韓國家情報院長朴智元。

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