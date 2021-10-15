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南韓總統文在寅夫婦接種「第3劑」！施打BNT疫苗　準備月底出訪海外

▲▼南韓總統文在寅接種輝瑞BNT疫苗，做為第3劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅接種輝瑞BNT疫苗，做為第3劑。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅與其妻子金正淑先前曾分別於3月23日、4月30日接種2劑阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，為的就是6月中旬出訪英國參與G7峰會，以及5月初訪華府會晤美國總統拜登，而今（15）日再度與青瓦台幕僚前往接種輝瑞（BNT）疫苗，做為第3劑「加強針」，為月底的海外出訪行程做準備。

根據《韓聯社》報導，先前文在寅夫婦與青瓦台幕僚接種第1、2劑AZ疫苗時是前往首爾市鐘路區保健所（衛生所），不過目前南韓防疫當局僅開放預防接種中心與受委託的醫療機關負責施打第3劑疫苗，因此15日上午9時才前往首爾市中區國立中央醫療院新冠中央預防接種中心，與第2劑疫苗的施打時間相隔168天。

南韓政府目前正針對高齡人士、醫護人員施打第3劑疫苗，規定只要已完成前2劑疫苗施打、經過6個月，或是因重要事由必須出國者，可以安排接種第3劑疫苗。

青瓦台表示，除了總統文在寅夫婦，青瓦台警護處長柳鍊相、青瓦台發言朴炅美、青瓦台儀典秘書官卓賢民、青瓦台第一附屬秘書官辛志娟、第二附屬秘書官崔尚永也於15日上午前往接種第3劑疫苗。

青瓦台解釋，文在寅夫婦除了為月底的海外出訪行程做準備而施打第3劑疫苗，事實上也正是以身體力行的方式，親自向全國民眾呼籲應踴躍接種疫苗。青瓦台也代為轉達，文在寅接種完疫苗後表示，「並不會感到特別累」，因此決定正常走完今日的預定行程。

據悉，目前南韓主流媒體皆尚未具體交代，文在寅10月底的海外出訪行程具體事項。

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