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7歲男童拍照墜「95度滾燙溫泉」5秒　全身90%皮膚嚴重燒燙傷！

7歲男童拍照墜「95度滾燙溫泉」5秒　全身90%皮膚嚴重燒燙傷！（圖／翻攝自Instagram／help_for_misha）

▲男童墜入溫泉重傷。（圖／翻攝自Instagram／help_for_misha

記者李振慧／綜合報導

泰國夜豐頌府近來發生一起嚴重事件，一名俄羅斯7歲男童與家人到拜縣溫泉遊玩時，一個不小心掉入溫度高達95度溫泉中，雖然掉落時間只有5秒，就醫發現全身90%皮膚嚴重燒燙傷，目前仍在醫院接受治療，事件引發關注。

35歲女子伊莉娜(Elina Kreptova)表示，她和丈夫帶著7歲兒子米沙(Misha Ivanov)1日從芭達雅搭機抵達清邁，後來租車前往拜縣，4日他們在溫泉區遊玩拍照時，兒子不小心掉入溫泉中，她趕緊把人救起送去當地醫院，由於傷勢太嚴重後來又被轉到清邁醫院進行治療。

送醫發現米沙手臂、腹部、腿部都被嚴重燙傷，需要進行3次手術，現在好不容易情況比較穩定，但仍在加護病房中觀察。伊莉娜在網路上控訴，溫泉周圍沒有架設足夠的圍欄保護，而且她多次到警局報案案件都沒有被受理，無奈之下只好在社群網站上分享故事，希望能獲得外界關注。

事件獲得俄羅斯媒體報導後，也在泰國引發關注。對於報案未受理問題，伊莉娜的朋友後來對外澄清，雙方因為語言不通才會造成誤會。當局表示，溫泉周圍設有80公分高與36公尺長圍欄，警告標誌上還有以泰文與英文標示，「危險區域，請勿在此嬉戲」，附近還有一個牌子上註明，該溫泉溫度高達90至95度可以煮沸雞蛋，目前已派人前往現場調查，以避免類似事件再度發生，後續也將給予男童相關幫助。

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