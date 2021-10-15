寮國蝙蝠測出冠狀病毒　與COVID極為相似

▲蝙蝠身上研究出含有冠狀病毒。（示意圖／CFP）

實習記者丁玟華／綜合報導

一份最新研究指出，意外發現寮國蝙蝠身上的冠狀病毒能感染人類細胞，顯示此特徵確實可在自然界演化而來，有助了解COVID-19病毒的起源。

根據《紐約時報》報導，科學家於2020年夏天，也就是冠狀病毒肆虐全球半年後，前往寮國捕捉可能帶有COVID-19病原體近親的蝙蝠，他們採集唾液、尿液及糞便樣本，確認蝙蝠糞便含有冠狀病毒後，便在高度安全的生物安全實驗室(BSL-3)，使用專門的防護裝備和空氣過濾器進行研究。

▲科學家發現冠狀病毒與人類所染的新冠病毒類似。（示意圖／達志影像／美聯社）

研究結果顯示，在寮國採集到的3種冠狀病毒很不尋常，它們的表面帶有一種分子鉤，與導致COVID-19、名為SARS-CoV-2病毒上的鉤非常相似，並都能夠附著於人體細胞上。

帶領這項研究的「巴斯德研究所」(Pasteur Institute)病毒學家艾洛瓦(Marc Eloit)表示，在寮國發現的病毒分子鉤與人體細胞的結合程度，甚至比早期的新型冠狀病毒還要好。這項研究日前以於線上發佈，但尚未刊登在科學期刊上。

▲新冠肺炎病毒。（示意圖／CFP）

有些病毒專家懷疑，這些類似SARS-CoV-2的病毒可能已不時感染人類，只引起輕微的傳播，但在適當的情況下，病原體可能會引發類似COVID-19的大流行。

專家們說，這些有關COVID-19起源的激烈辯論也具有重要意義。有些人推測SARS-CoV-2感染人類細胞的能力不可能是通過自然進化而來，但這項新發現表明並非如此。