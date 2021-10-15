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女子住處驚現「92條響尾毒蛇」　驚人交纏畫面曝光

▲▼ 美國一名女子的家出現92條響尾蛇。（圖／翻攝自臉書）

▲美國一名女子的家出現92條響尾蛇。（圖／翻攝自臉書／Sonoma County Reptile Rescue）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一名女子發現自家房子下方有響尾蛇的窩，趕緊向有關單位通報求助。救援人員隨後到場協助處理，沒想到在短短3小時45分鐘之內，總共抓到92條北太平洋響尾毒蛇，數量之多讓人震驚。

綜合舊金山紀事報等美媒報導，該名女子住處就在聖他羅莎北部的瑪雅卡瑪斯山（Mayacamas Mountains），在通報住宅下方有蛇的消息後，爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）2日前來處理。

在沃爾夫抵達女子住處的數分鐘內，就發現一條成年響尾蛇及數條響尾蛇幼崽，且聞到響尾蛇特殊的排泄物氣味，隨即決定從車上拿來更多工具，戴上厚手套，並帶著2個紅色水桶來當作響尾蛇臨時安置的地方，一個裝幼蛇、一個裝成年蛇。

他前前後後忙了3小時45分鐘，拿著手電筒仔細檢查每個角落縫隙，移動大大小小的石塊，找到22條響尾蛇及59條響尾蛇幼蛇，隨後又找到11條。這一切讓沃爾夫坦言，此次行動創下他在單一居住地點捕捉最多條蛇的紀錄，因為一般狀況只會有1至3條蛇，其他狀況頂多12條。

沃爾夫也計畫在月底重新回來進行檢查，看看還有沒有響尾蛇出現，因為響尾蛇會在秋季尋找食物，找一個安全地點冬眠。此外，他也說，預計明年3月或4月再來確認狀況，因為那時候的響尾蛇將會爬出來繁殖。

I got a call from somebody that said they had snakes under their house, 3 hours and 45 minutes later This is what I came out with, what would you do.

Sonoma County Reptile Rescue 發佈於 2021年10月2日 星期六

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