地方媽媽賣肉海撈4000萬嗨了　比基尼辣照太胸！炸出東西半球誘惑

▲艾娃葛瑞絲表示，她毫不在乎那群批評她的人，一點也不後悔當初走上這條路的決定。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國29歲單身媽媽艾娃葛瑞絲（Ava Grace）為了能讓5歲女兒和自己過上更好的生活，去年透過成人平台OnlyFans出售性感照片，沒想到在短短不到12個月期間大賺至少100萬英鎊（近新台幣4000萬元），成功買下新房子，為此感到驕傲。

鏡報報導，艾娃葛瑞絲早在16歲便無家可歸，生活艱難，父親從未出現在她的生活中，也沒有兄弟姊妹，母親也在她年僅10多歲時到另個國家工作，身邊並沒有能夠協助她的人在身邊，沒有家人。

不過就在1年前開通成人平台OnlyFans帳號成為創作者後，艾娃葛瑞絲開始上傳性感照片，許多網友爭相付費收看，在短短不到12個月期間已經賺了至少100萬英鎊。她坦言，這看似簡單的工作其實並不容易，需要不斷想出新點子，且每天工時甚至可以到18小時，但為了女兒和自己的生活，她樂於承擔這一切壓力，也感到驕傲。

「這完全改變了我的生活」，艾娃葛瑞絲表示，她才剛砸下25萬英鎊（約新台幣980萬元）買了新房子，也花費1.5萬英鎊（約新台幣59萬元）玩了一趟豪華旅行。

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