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日本灑5千億吸引台積電赴日設廠...恐招南韓「眼紅」！向WTO提告

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球近來面臨晶片荒，日本為確保國內半導體供應穩定，早就於2019年便與台積電（TSMC）協商赴日設廠，最終傳出敲定在九州熊本縣設廠，同時日本政府計畫將援助台積電設廠的5千億日圓納入本會計年度補充預算案。不過日媒分析，此舉會引來同樣生產半導體的南韓眼紅，最後向WTO提告。

日媒《朝日新聞》、《日本產業經濟新聞》等陸續報導台積電赴日設廠的相關消息，而台積電總裁魏哲家也於昨（14）日發表赴日投資計畫，宣布將在日本興建22至28奈米的半導體工廠，選址九州熊本縣Sony半導體廠的隔壁，預計2022年動工、2024年完工啟用。

對此，日本新任首相岸田文雄14日晚間在召開關於解散眾議院的記者會時提到，其實日本政府早就從2019年起便與台積電展開協商，最後台積電決定將以大型民間投資耗資1億日圓在日本設廠，而政府支援台積電的相關方案，將會納入新一波經濟政策中。

岸田文雄解釋，「台積電在日本興建半導體工廠，可以提高日本半導體產業的自律性，對經濟安全產生莫大貢獻。」

其實南韓相當關注此次台灣、日本等鄰國在半導體產業上的動向！韓媒《韓聯社》就整理朝日新聞、日經新聞的報導，指出日本政府研擬在台積電1億日圓的投資案中援助5千億韓元，或是由日本經濟產業省旗下新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）所管理的基金，用於資助台積電。

▲▼日本第100任首相岸田文雄。（圖／達志影像）

▲日本第100任首相岸田文雄。（圖／達志影像）

報導指出，日本政府決定提供5千億日圓援助台積電設廠，同時開出相應條件，認為台積電必須擔起未來產品優先供應日本國內市場的義務，若是因撤回事業而無法履行義務，日本政府有權要求台積電退還補助。

《產經新聞》分析，半導體逐漸成為同等糧食、能源重要的必須性財產，因此日本政府決定不再委由市場經濟原理，而是由國家自行承擔責任穩定半導體來源，此舉雖為日本政府的政策方向，然而若以經濟安全為名份而提供台積電巨額補助，恐怕被認為有歪曲市場經濟之嫌，進而違背世界貿易組織（WTO）的規則。

《韓聯社》直接點出《產經新聞》在該篇報導的分析，指出一旦台積電接受日本政府援助，在日本設廠生產半導體，並以較低的價格供應日本國內市場，恐怕會使同樣做為半導體供應鏈的南韓，因為對日出口的半導體減少、遭受損失，而可能因此向WTO提出申訴。

不過分析也指出，擬向WTO提出申訴的國家，由於往往難以證明其在該產業上面臨的損失與被告國家在該產業補助金額之間的因果關係，因此最後難以進行訴訟。例如美國與歐盟，將中國以巨額補助支持半導體產業的舉動視為一大問題，不過最後卻未向WTO提出申訴，便是由此而來。

►台積電赴日設廠選址九州熊本！日媒曝：日本政府擬援助5千億日圓

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