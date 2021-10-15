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婚禮幫攝影忙整天休息遭拒　沒水沒得吃她怒刪光照片離場

▲▼原PO收便宜價格當婚禮攝影師，想休息卻慘遭拒絕，一怒之下刪光所有照片。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO收便宜價格當婚禮攝影師，想休息卻慘遭拒絕，一怒之下刪光所有照片。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

舉辦婚禮要花很多錢，因此很多人會找朋友來幫忙。國外一位女網友表示，以250美元（約新台幣7000元）為新人拍婚禮照，沒想到當天不僅無法休息，連水和食物都沒有，讓她氣得刪掉所有照片直接離開。

根據《Newsweek》報導，這位女網友上個月在Reddit論壇發文，原本是寵物美容師，收到這對新人的請托，同意作為婚禮攝影師，並收取費用250美元（約新台幣7000元）當作幫忙。

她表示，婚禮當天非常忙，每個環節都很認真地拍照，但是新人都沒有讓她休息，就連吃飯的位置都沒留，忙碌一整天加上天氣炎熱，希望能休息一下，卻遭到新郎拒絕，「要麼繼續拍攝，要麼不要拿錢直接離開」，毫不猶豫選擇後者，並當場刪光照片。

貼文一出，網友一面倒批評那對新人，「完全不是你的問題，那對新人對你太差了」、「根本不能算是朋友」，還有人認為，原PO應該拿錢再離開。

原PO後來更新了最新情況，新人在度蜜月之後，新娘連絡她，因為新郎告訴妻子，沒有照片是因為相機壞了，她把當天發生的事說出來；新娘則表示，自己什麼都不知道，最後她給原PO當初說好的250美元，照片也不要了。

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