吉祥物「巨根頂天」男女鄉民全嗨翻！村長不甩負評　大讚好棒棒

▲村莊「席洛法古」（Xylofagou）於13日樹立起一座「馬鈴薯」雕像，神似陰莖。（圖／翻攝Twitter@nathanmorley）

記者吳美依／綜合外電報導

賽普勒斯村莊「席洛法古」（Xylofagou）於13日樹立起一座「馬鈴薯」雕像，表彰當地盛產農作物，但由於形狀神似陰莖，引發男女網友熱烈討論，相關照片也被瘋傳。儘管招致批評，村長塔蘇（George Tasou）卻不擔心，反而認為這是一次很好的宣傳，「我們相信，它能夠吸引成千上萬的遊客。」

Philenews等外媒報導，「席洛法古」與鄰近村莊皆以紅土種植出的鮮美蔬菜聞名，尤其馬鈴薯更是遠近馳名，為了慶祝即將到來的「馬鈴薯節」，才會興建這座雕像。

▲村長相信，馬鈴薯雕像可以帶來觀光人潮。（圖／翻攝Twitter@Tzellofouska）



塔蘇是本計畫負責人，他提到，這座雕像代表當地盛產的細長型馬鈴薯，雖然目前尚未完工，但成品將高達4公尺，並且描繪出更多細節，並在周邊空地增設座位區，並且設置點心攤販，為遊客提供馬鈴薯美食。「馬鈴薯」雕像目前已經耗費8000歐元（約新台幣26萬元），預計總成本將達1.5萬歐元（約新台幣49萬元）。

塔蘇相信，「馬鈴薯」雕像能夠成為村莊的最佳地標，吸引所有人前來拍照打卡，「沒有負面宣傳這種事……因為那些批評實際上是最好的廣告。但是，雖然他堅稱，此計畫獲得旅遊部全力支持，但目前已有消息指出，當地幾名議員非常反對，希望將其拆除。