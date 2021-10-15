14歲長紅疹皮膚變苦瓜　菲律賓美少女720天變阿姨

▲16歲的Raizel Calago。（圖／截自GMA Youtube）

實習記者徐敬璇／綜合報導

年僅16歲的菲律賓美少女Raizel Calago罹患罕見遺傳疾病，美貌和身體機能在短短兩年內迅速衰退，現在看起來就像50多歲的人。

Raizel Calago在14歲時，就用超齡的成熟面貌去參加選美比賽，不久後她的臉、脖子、手臂、肚子開始長苦瓜似的皺紋，甚至出現皮疹。起初醫生診斷是被蚊蟲叮咬後的症狀，但用藥過後不見改善，反而增加更多皮疹，整個身體機能也開始衰退，還曾經背痛到無法站直。

Raizel說，「我唯一的希望就是能恢復正常」，出現這樣的病症讓她受盡他人嘲笑，甚至被認為比36歲的媽媽還老，只能每天戴口罩、穿長褲長袖來掩蓋自卑感。

內分泌學家詹姆斯楊博士（Dr. James Young）表示，Raizel的早衰症狀主要是因「LMNA基因表現A型核纖層蛋白」（lamin A）突變，導致皮膚產生皺紋、老化和發育遲緩的現象，不但會讓外貌急速衰老，身體機能也會跟著退化，能恢復年輕的可能性幾乎為零，更增加了患上中風、心臟病、心力衰竭、骨質疏鬆的風險。

所幸Raizel目前沒有心血管疾病，醫生將持續追蹤其他的身心狀態，幫助她保持健康。