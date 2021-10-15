救護車趕救人！倒車「衝人行道」當場輾過小妹妹　她爆頭慘死

▲俄羅斯一名7歲小女孩遭救護車輾斃。（示意圖／取自免費圖庫／unsplash）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯新西伯利亞（Novosibirsk）發生一起悲劇，7歲的波琳娜（Polina）步行前往音樂教室上課，而且還走在最安全的人行道上，卻被一輛正在倒車、急著趕回醫院的救護車輾過，肋骨斷了數根，頭部重創，當場死亡。

《太陽報》報導，本案發生於俄羅斯疫情高峰期，救護車司機急著想把患者載回醫院，於是倒車上了人行道，未料撞上無辜孩童。醫護人員趕緊下車，試圖急救小女孩，但由於傷勢過重，未能挽回性命。而司機擔心遭憤怒的目擊者攻擊，因此迅速離開現場。

死者的39歲父親阿列克榭（Alexey K）認為，救護車當時不需要倒車，開上人行道，也能載到患者，並且質疑為何沒有鳴笛。他表示，如今受訪只是想要讓大眾知道，自己可愛的小女兒無辜送命，「不論他（司機）發生什麼事，對我來說都沒有差別，即使有人對他處以私刑，也沒人能把女兒還給我」。

救護車單位表示，醫護當時急著搶救患者，因此忘記開啟鳴笛聲，而司機礙於附近道路施工，無法透過其他方法接近患者，才會出此下策。據悉，肇事司機已遭起訴，而檢警仍在試圖釐清案情細節。

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