新竹水果阿嬤出院了！溫情喊話釀禍騎士：還是國家未來的希望

▲水果阿嬤目前已出院休養，她說「年齡不可逆、健康可努力」，過一陣子就可以重新擺攤，再和大家見面。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市中正台夜市「深夜水果攤」的「水果阿嬤」蔡婆婆，上月17日擺攤遭車禍波及導致髖關節斷裂，近20年老攤位也休攤，引網友關心。新竹市長林智堅今前往探視蔡婆婆，蔡婆婆在復原的同時，也不忘溫暖喊話釀禍騎士「想給阿弟重新出發機會」。

高齡71歲的「水果阿嬤」蔡婆婆，因為車禍骨折，住院近一個月，目前在家休養中，上午林智堅市長帶著水果及營養品前往探視，「水果阿嬤」蔡婆婆開心拿出珍藏的小智文宣品、春聯，笑說「我是鐵粉啦！」

蔡婆婆說，自己12歲就跟媽媽一起賣水果，至今已經快一甲子，如果沒有努力賣水果，媽媽會來夢中催她要認真，為了證明自己恢復得很好，她還當場示範推水果車，笑著謝謝市長和大家的關心。

▲水果阿嬤翻出小智周邊商品，笑稱自己是市長鐵粉。

「大家這麼照顧我，要趕快重新出發！」蔡婆婆談到，平常她都獨自推攤車去賣水果，從家裡到中正台約需25分鐘，水果的重量都靠在膝蓋，「所以很強壯！」出車禍時上半身都沒受傷，目前恢復很好，都可以站了。

她笑說「年齡不可逆、健康可努力！」大家都很期待她再出去賣水果，過一陣子就可以重新擺攤，努力回饋社會、再和大家見面。

蔡婆婆也分享，秉持「世間錢世間用」信念，只要有能力就去幫助其他需要幫助的人，針對釀禍的酒駕騎士，更喊話「阿弟也有重新出發的機會，還是國家未來的希望！」

社會處表示，市府會持續提供相關福利服務，目前因「水果阿嬤」蔡婆婆後續有回診、復健等需求，社會處積極結合居家、送餐等長照服務，將會持續關懷，希望阿嬤早日康復。

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