槍殺好友分屍鄰居！富豪人魔說溜嘴自爆　被判無期「關到死」

▲78歲的美國連環殺人犯德斯特被判處終身監禁，因此有可能會在監獄中老死。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國涉及前妻、好友與鄰居3宗命案的連環殺人犯德斯特（Robert Durst），在歷經多年的調查與審判後，終於在9月被判一級謀殺罪名成立，並在本月14日被處以終身監禁，不得假釋。儘管德斯特的律師以沒有足夠的定罪證據為由，要求法庭重新審判此案，但法官駁回了相關動議。

綜合《衛報》等外媒報導，現年78歲的德斯特是紐約已故地產大亨西摩（Seymour Durst）的長子，其家族曾在2015年入圍《富比士富豪家庭榜》第59位。1982年，他的前妻凱西（Kathy）與他離婚後失蹤，引起各界譁然，於是德斯特請來作家作家好友博曼（Susan Berman）擔任公關。

2000年，紐約警方重新調查凱西失蹤案，被檢方懷疑是殺人兇手的德斯特，為了避免東窗事發，一路從紐約飛到博曼位於洛杉磯的住處，從背後開槍殺死博曼滅口。隨後，德斯特逃到德州小城加爾維斯敦（Galveston），偽裝成一個叫塞娜（Dorothy Ciner）的啞女生活。

德斯特在當地結識了鄰居布萊克（Morris Black），不過由於布萊克拆穿了德斯特的偽裝，結果被人殺死分屍後扔進加爾維斯敦海灣（Galveston Bay）。德斯特承認殺死鄰居，卻辯稱2人在事發當時發生了爭吵，他是出於自衛才殺害布萊克的，因此被無罪釋放。

後來，德斯特在參與拍攝紀綠片《黑色豪門疑案》時，因為忘了將麥克風拿下就在廁所自言自語，「我到底幹了些什麼？殺光他們？當然，這是一定要的！」，讓製作組意外錄下他的驚人自白，前面3起苦無證據的殺人懸案才終於撥雲見日。德斯特隨後被引渡回洛杉磯重新審判。

陪審團在9月裁定，他伺機殺害博曼的罪名成立，而法官也在10月14日判處他終身監禁，不得假釋，因此現年高齡78歲且孱弱不堪的德斯特很可能會死在獄中。儘管檢察官認定德斯特與3宗謀殺案都有關，但由於凱西的屍體至今未被尋回，德斯特在布萊克一案也被判無罪，因此德斯特只有在博曼一案成功被判定謀殺。

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