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他接種BNT疫苗下半身麻痺！24歲花美男「癱瘓殘廢」　疑腰部有異物

▲▼南韓一名男性接種輝瑞疫苗2周後，肝腎嚴重壞死、肺部積水。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓24歲男子接種輝瑞疫苗後下半身麻痺。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來力拼提升新冠疫苗接種覆蓋率，但相關的副作用與死亡事故卻跟著層出不窮！一名網友在網路社群上分享副作用案例，他表示24歲的弟弟在接種輝瑞（BNT）疫苗，沒想到3周後雙腿開始出現抽筋的感覺，1小時以內下半身麻痺，至今已住院3周，電腦斷層掃描（CT）檢查顯示，腰部疑似出現異物。

根據韓媒《Edaily》報導，南韓一名網友在Naver Cafe（功能類似奇摩家族）的「新冠疫苗副作用被害者聚會」論壇內，發文分享他年僅24歲的弟弟接種輝瑞疫苗後出現的異常副作用症狀。

他表示，「我弟接種輝瑞第1劑疫苗的3周後，出現下半身麻痺的症狀，原本在家休養的他，一開始像是抽筋般感到刺麻，沒想到下半身逐漸不聽使喚，不到1小時就無法再繼續走路了。前往大學附屬醫院拍攝CT照檢查，院方表示腰部的確看起來出現異物，不過無法正確釐清該異物為何。」

之後，該網友致電告知父母，並帶著弟弟搭上救護車前往首爾某大學附屬醫院，住進急診室病棟接受檢查，然而院方也是只能透過拍攝CT、MRI（磁振造影檢查）得知疑似是某種異物才造成下半身突然麻痺。網友表示，院方在診斷書寫道，疑似是疫苗副作用所造成的脊椎炎。

▲▼南韓一名24歲的男子接種輝瑞疫苗以後，下半身突然麻痺。（圖／翻攝自Naver Cafe）

▲南韓一名24歲的男子接種輝瑞疫苗以後，下半身突然麻痺。（圖／翻攝自Naver Cafe）

網友表示，弟弟在接種輝瑞疫苗前身體很健康、無任何慢性疾病，也未服用任何藥物，因此全家都認為是輝瑞疫苗副作用，才會造成下半身麻痺，「弟弟現在住院第3周，儘管努力接受復健治療，至今病情卻仍未好轉，還無法走路。聽說黃金治療期是6至9周，若在這之間無法讓病情好轉，恐怕這一輩子便再也無法走路了。」

據悉，其實先前南韓也傳出類似案例。今年3月一名50多歲的女性療養保護師在接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗後，下半身突然麻痺，其丈夫表示她接種前平時身體健康、無任何病痛；而5月也有網友在青瓦台官網聯署，表示高齡84歲的母親接種第1劑輝瑞疫苗數日後出現急性腦梗塞，導致其突然昏厥，左半部下半身麻痺。

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