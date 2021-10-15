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大火燒出蝸居悲歌　BBC點出「台灣違建難拆除」2大關鍵

▲▼高雄市城中城大火。（圖／翻攝記者爆料網）

▲高雄市城中城大火，釀成46死41傷。（圖／翻攝記者爆料網）

記者吳美依／綜合報導

高雄市鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，釀成46死41傷，全台危老建築的安全性，以及發生意外時的救災難度，再度引發社會關注。BBC一篇評論指出，台灣都會區也正在上演「蝸居」現象，而違章建築難以拆除、解決，與安置問題及低收入族群有關。

新北市中和區2017年發生出租套房縱火案，釀成9人死亡，震驚社會。除了縱火嫌犯以外，房東使用無法防火的建材，違法隔出多間雅房，導致逃生路線狹窄，加上大量濃煙遭頂樓加蓋堵住，都被認為是奪命因素之一。

BBC談到此案時指出，大火不僅奪走人命，「也暴露了社會底層族群在都會區居住的困難」，以前台灣人對於香港「蝸居」，北京上海「蟻族」還有住在地下室的「鼠族」感到驚訝，但台灣都會區也正上演相同現象，「尤其是算起來房價比日本東京、英國倫敦還要貴的台北市」。

▲▼頂樓加蓋,違建,鐵皮,違章建築,都市景觀。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣「頂樓加蓋」的建築十分常見，拆除上卻有不小的困難。（圖／記者姜國輝攝）

台灣1960年代出現3、4層樓公寓後，許多屋主購買頂樓，並且自行施工，擴大居住空間，形成「頂樓加蓋」，但幾乎都是違章建築；雖然1995年後被法律明文禁止，但既有建物僅列管處理，若無後續整修，不會遭到強制拆除，因此留存至今。隨著雙北地狹人稠，居住空間越來越狹窄稀少，「頂加」也被房東出租，賺取錢財。

若是違章建築，為什麼無法拆除呢？台北市市長柯文哲曾指出，除了人力資源有限以外，也必須考量如何安置居民，規劃出相應的配套措施；也就是說，頂樓加蓋被拆掉，住在裡面的人也必須有地方住才行。此外，如果相關單位缺乏正當理由，依法不得隨意進入私人住宅，調查違法隔間、潛藏安全疑慮的雅房或套房。

值得注意的是，不論是台北、香港、北京或上海的蝸居鼠族們，都有一項共同之處，他們通常是收入較低，想要省錢的社會底層族群。

對於月收入2萬多至3萬多的民眾而言，都會區的高昂租金難以負擔，而蝸居套房憑藉上述需求與便宜租金，才能在市場上佔有一席之地。但是，簡陋且不符合安全規範的建材與管線，以及出入人口複雜等諸多問題，一直都是潛藏危機，若發生不幸可能再次奪走住戶性命。

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