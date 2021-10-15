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她打莫德納左眼慘失明！睜眼見女兒臉「慘白像鬼怪」　崩潰痛哭失聲

▲▼南韓今年8月底前，將預計有輝瑞、莫德納共8000萬劑疫苗到貨。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓一名女子接種莫德納疫苗後，左眼視力產生病變。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來正力拼提升疫苗接種率，豈料接種疫苗後出現的死亡與嚴重副作用事故頻傳！一名年僅38歲的婦女上個月接種莫德納疫苗後，僅經過1天就開始感到視力出現異常，睜眼所見全變成白濛濛一片，就連8歲的雙胞胎兒女的臉龐都變成像鬼怪般慘白，她與丈夫遍尋10多名眼科醫師，都找不到病因。

根據韓媒《朝鮮日報》，一名38歲的男網友昨（14）日在青瓦台官網上以「因為莫德納疫苗，整個家庭的幸福支離破碎」為標題發起連署，他表示同齡的妻子於9月1日接種莫德納疫苗，沒想到才不到1天，妻子的左眼開始出現「視物變形症」（metamorphopsia），眼睛所見之物不是從直變曲、就是化為一片慘白。

網友表示，當初他與妻子以輕鬆的心情前往社區眼科診所，但卻找不出病因，之後感到不尋常的他們相繼前往大學附屬醫院與大型眼科醫院看診，接受10多名專科醫師看診，其中還包括曾擔任過視網膜學會長的醫師，也接受相關檢查，但到現在為止卻仍然找不出病因，也無法釐清診斷出確切病名。

原本以為是視神經部位所引起的問題，於是網友帶著妻子進行磁振造影檢查（MRI），卻還是找不出任何異常，「時間不斷流逝，而我的妻子勢力也急遽退化，『視物變形症』也變得更加嚴重了！她由於視覺細胞受損而逐漸失去視力，但至今為止卻還未接受任何適當的藥物或手術治療，只能眼睜睜看著病況惡化。」

網友淚訴，「我的妻子現在看到孩子們的臉龐，就像看到鬼怪一樣，整個慘白，現在就連睜眼都覺得害怕。妻子無法為孩子們洗衣、做飯，無法親眼見證成長過程，因失明而過著如同活屍般的生活，妻子為此陷入恐怖與絕望的深淵，不斷嘶吼尖叫痛哭，只能眼睜睜看到這幕的我心都被撕裂了。」

最後，該名網友要求希望政府與防疫當局能承認是疫苗所造成的副作用，研發能探測出是否為疫苗副作用的檢查方法，並構築一套援助或賠償的方案。

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