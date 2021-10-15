關島觀光局建議　接種高端疫苗旅客免隔離

▲關島觀光局建議，完整接種高端疫苗的旅客入境關島免隔離。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟雅加達15日專電

媒體報導，關島觀光局建議，完整接種台灣研製高端疫苗的旅客入境關島免隔離。這項提議必須要關島總督府、關島公共衛生及社會服務局同意。

關島每日郵報（The Guam Daily Post）今天報導，關島觀光局長古提瑞茲（Carl Gutierrez）14日向關島總督葛瑞羅（Lourdes Leon Guerrero）辦公室、關島公共衛生及社會服務局提出這項建議，以吸引國際旅客。

根據報導，目前入境關島免隔離的旅客須完整接種美國藥廠莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）或英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）等美國食品暨藥物管理局或世界衛生組織（WHO）核准的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

報導說，古提瑞茲對關島觀光局理事會表示，帛琉與紐西蘭都已接受高端疫苗，關島若將施打高端疫苗的旅客列入入境免隔離清單，將符合關島與其他島國在疫情期間建立區域旅遊合作等談判的方向。

帛琉之前宣布，接種高端疫苗的旅客入境帛琉可不受限制旅遊，無須隔離。紐西蘭、印尼都接受完整接種高端疫苗的國際旅客入境，但入境後仍需遵守隔離規定，紐西蘭須隔離14天、印尼則是5天。

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