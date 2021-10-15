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媽媽挺34JJ巨乳　胸部還在長「內衣快撐爆」！怕悶死女兒超崩潰

▲▼ 乳房,胸部,罩杯。（圖／CFP）

▲凱特琳在10歲那年開始發育，到了20多歲時才意識到，胸部仍然繼續變大。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

英國32歲媽媽凱特琳（Elizabeth Catlin）擁有34JJ超巨乳房，自從10歲那年開始發育後，直到現在都還長。儘管有人認為胸部大很棒，但這對她來說早已造成生活不便，不但背部嚴重疼痛、買不到合適胸罩，甚至擔憂可能一不小心悶死女兒。

太陽報報導，凱特琳在10歲那年開始發育，到了20多歲時才意識到，胸部仍然繼續變大，似乎不會停止，且到了懷孕期間，她的胸部又變得更大。只不過，就在女兒出生後，她無法利用正常姿勢親自抱孩子餵母乳，深怕不小心就會悶死孩子。

此外，凱特琳也找不到適合自己的胸罩，運動時必須穿上2件運動內衣，「我肯定胸部還在繼續變大，因為前幾個月還算合身的內衣，現在都快被撐爆。」

隨著年齡增長，凱特琳胸部越變越大，胸前巨乳的重量負擔也加重，開始出現紫色斑點，背部嚴重疼痛，無法平躺且難以入眠，只能側睡，還必須事先用手把胸部位置調整好。另一方面，她在煮飯時也必須格外小心，避免乳房被鍋子燙傷，外出時甚至會被異性投以異樣眼光，只能買寬鬆衣物來遮擋自己的身體。

凱特琳多次就醫要求進行縮胸手術，卻都只得到先減肥的要求。她坦言，無論胖或瘦，她的胸部還是一直變大，「我82公斤罩杯是34G，我63公斤罩杯是34H」，如今胸部大小已來到34JJ，只盼能籌到足夠的手術資金，去做縮胸手術，解決這一切問題。

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