他打莫德納4天後暴斃！心臟劇痛「口噴鮮血」暈厥　血小板慘跌70%

▲南韓一名40多歲中年男子接種莫德納疫苗4天後死亡。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來不斷拼命提升接種率，為的就是能在11月初前達到2劑疫苗7成以上覆蓋率，並實施階段性解封，放寬社交距離與聚會人數限制，鬆綁大眾場所營業時間限制。然而，一名無任何慢性疾病的40多歲男子，第1劑莫德納疫苗接種完4天後竟心臟疼痛，最後吐血、心跳停止而死。

根據韓媒《朝鮮日報》，該名43歲死者的兒子日前在青瓦台官網上發起連署，他表示新冠疫苗讓他與11歲的弟妹失去爸爸，整個家庭頓失經濟支柱，而媽媽也被迫挑起家長重擔，「我的爸爸在43歲的這個年紀突然離奇暴斃而死，為了不讓我的父親死的冤枉，期盼能釐清確切死因。」

該名網友淚訴，他的父親A某本身沒有任何慢性疾病，且平時為了維持健康，還會定時服用保健食品，甚至每周末都有與母親登山、騎腳踏車的習慣。然而就在9月23日前往全羅北道群山市某內科診所接種第1劑莫德納疫苗後，一切就變了調，因為A某才接種完4天，便於27日凌晨1時感到心臟嚴重疼痛。

他表示，「我爸在嘔吐時竟然吐血，之後當場暈厥、心跳停止，結果最後還是於凌晨3時收到死亡通知。醫院急診室的醫師表示，從我爸平時看診的醫院所提供的資料來看，我爸的血小板數值竟比平常低了將近70%，如此不正常性的血小板減少，院方推測不排除是受到接種疫苗影響。」

網友表示，為了釐清確切死因，已將父親的屍體送交解剖，不過解剖報告要出爐至少得等1個多月，「醫院研判父親的死可能與貧血性導致的心臟驟停有關，然而這種極性的心跳停止，究竟與疫苗是否有關，讓我不得不產生疑問啊！」

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