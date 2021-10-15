三寶媽染疫血栓「慘被截去四肢」　她勇敢po照呼籲：快去打疫苗

▲感染新冠病毒導致女子截肢。（圖／翻攝自Twitter／WesElyMD）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州32歲女子納金特(Autumn Nugent)不幸感染新冠病毒，沒想到病毒併發症導致手臂和腿部出現嚴重血栓，最後被迫截去四肢，近來她決定向大眾分享自己故事，希望能鼓勵大眾去打疫苗。

當地醫生伊利(Wesley Ely)13日在推特上分享了這個故事，他表示，納金特是一名養育3名孩子的母親，染疫後四肢出現血栓，傷勢看起來就像是被火燒傷一樣，「護士每天都要花好幾個小時幫她傷口換藥，最後不得不被迫截肢，新冠肺炎奪去她的手腳，昨天她將照片傳給我時，我哭了」。

納金特截肢後，仍需要持續接受長達好幾周的物理治療，並且每天得服用12種不同藥物，讓身心面臨巨大考驗，但她從不放棄堅強復健，也因此在治療期間與伊利培養出宛如父女般的深厚情誼。

伊利最後在納金特的請求下，決定在網路上分享她的故事，「她的生活被永遠改變了，這是一個年輕與完全健康的人有可能會發生的事，情況雖然艱難，但生活仍要繼續，明天仍然有希望」。目前親友也在網站上發起募款活動，希望善款能幫助納金特度過難關。

