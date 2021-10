三寶媽染疫血栓「慘被截去四肢」　她勇敢po照呼籲：快去打疫苗

▲感染新冠病毒導致女子截肢。(圖/翻攝自Twitter/WesElyMD)

記者李振慧/綜合報導

美國田納西州32歲女子納金特(Autumn Nugent)不幸感染新冠病毒,沒想到病毒併發症導致手臂和腿部出現嚴重血栓,最後被迫截去四肢,近來她決定向大眾分享自己故事,希望能鼓勵大眾去打疫苗。

當地醫生伊利(Wesley Ely)13日在推特上分享了這個故事,他表示,納金特是一名養育3名孩子的母親,染疫後四肢出現血栓,傷勢看起來就像是被火燒傷一樣,「護士每天都要花好幾個小時幫她傷口換藥,最後不得不被迫截肢,新冠肺炎奪去她的手腳,昨天她將照片傳給我時,我哭了」。

納金特截肢後,仍需要持續接受長達好幾周的物理治療,並且每天得服用12種不同藥物,讓身心面臨巨大考驗,但她從不放棄堅強復健,也因此在治療期間與伊利培養出宛如父女般的深厚情誼。

伊利最後在納金特的請求下,決定在網路上分享她的故事,「她的生活被永遠改變了,這是一個年輕與完全健康的人有可能會發生的事,情況雖然艱難,但生活仍要繼續,明天仍然有希望」。目前親友也在網站上發起募款活動,希望善款能幫助納金特度過難關。



1/#Covid19 is a disease of blood vessels that can affect your lungs, heart, brain, or any organ. Blood clotting sucks life from vital organs. This pt asked to have her story shared so that others may learn & seek #Vaccination. COVID caused blockage of blood to her arms & legs. pic.twitter.com/d52FbeqJgC